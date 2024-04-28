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Боррель: европейцы не будут умирать за Донбасс, но ЕС продолжит поддержку Киева

Ведомости

Евросоюз (ЕС) готов продолжить поддержку Украины до окончания боевых действий, хотя и не планирует отправлять своих людей «умирать за Донбасс». Это следует из выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

Он сообщил, что в январе 2022 г. посещал Донбасс, но тогда не смог ответить украинским политикам, будет ли ЕС поддерживать Киев в случае, если на территорию страны войдут российские войска. Однако после начала боевых действий Европа заявила, что не оставит Украину.

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», – сказал Боррель (цитата ТАСС).

В конце марта политик уже говорил, что жители стран Европы не будут «умирать за Донбасс», при этом также указывал на необходимость поддержки Украины. Его заявление прозвучало после того, как в феврале президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Но позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в боевых действиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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