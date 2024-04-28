Боррель: европейцы не будут умирать за Донбасс, но ЕС продолжит поддержку Киева

В конце марта политик уже говорил, что жители стран Европы не будут «умирать за Донбасс», при этом также указывал на необходимость поддержки Украины. Его заявление прозвучало после того, как в феврале президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Но позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в боевых действиях.