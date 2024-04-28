Боррель: европейцы не будут умирать за Донбасс, но ЕС продолжит поддержку Киева
Евросоюз (ЕС) готов продолжить поддержку Украины до окончания боевых действий, хотя и не планирует отправлять своих людей «умирать за Донбасс». Это следует из выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
Он сообщил, что в январе 2022 г. посещал Донбасс, но тогда не смог ответить украинским политикам, будет ли ЕС поддерживать Киев в случае, если на территорию страны войдут российские войска. Однако после начала боевых действий Европа заявила, что не оставит Украину.
«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», – сказал Боррель (цитата ТАСС).
В конце марта политик уже говорил, что жители стран Европы не будут «умирать за Донбасс», при этом также указывал на необходимость поддержки Украины. Его заявление прозвучало после того, как в феврале президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что не исключает отправку войск НАТО на Украину. Но позже в интервью телеканалам TF1 и France 2 он пообещал, что республика не возьмет инициативу в боевых действиях.