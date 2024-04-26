Песков: РФ и Европе предстоит выстраивать отношения на новых основах
После успешного окончания спецоперации России и странам Евросоюза предстоит выстраивать отношения на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Так или иначе, отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас. И Россия как страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации, – все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, это будут договоренности в новых модальностях отношений: прежнее взаимодействие построить уже не получится, «и никто этого не захочет».
«В первую очередь, мы поимели большой опыт отношения к нам, европейцев, и этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений. Но все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, поэтому предстоит в любом случае отношения выстраивать на новых основах», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы нужно быть готовыми к налаживанию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. Макрон выразил мнение, что европейская «система безопасности поможет после окончания конфликта на Украине выстроить отношения» с Россией, у которой есть баллистические ракеты и ядерное оружие.
Кроме того, газета Le Monde сообщала, что, по словам Макрона, в ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.