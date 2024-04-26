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Песков: РФ и Европе предстоит выстраивать отношения на новых основах

Ведомости

После успешного окончания спецоперации России и странам Евросоюза предстоит выстраивать отношения на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Так или иначе, отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас. И Россия как страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации, – все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это будут договоренности в новых модальностях отношений: прежнее взаимодействие построить уже не получится, «и никто этого не захочет».

«В первую очередь, мы поимели большой опыт отношения к нам, европейцев, и этот опыт мы всегда будем учитывать при выстраивании отношений. Но все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, поэтому предстоит в любом случае отношения выстраивать на новых основах», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы нужно быть готовыми к налаживанию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине. Макрон выразил мнение, что европейская «система безопасности поможет после окончания конфликта на Украине выстроить отношения» с Россией, у которой есть баллистические ракеты и ядерное оружие.

Кроме того, газета Le Monde сообщала, что, по словам Макрона, в ближайшие годы Европа столкнется с большими рисками быть ослабленной и может погибнуть. По его словам, ЕС также необходимы военные партнерства с третьими странами, не только с США. Объединение должно разработать свою производственную программу в секторе обороны и найти на нее общее финансирование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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