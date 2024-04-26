Песков: РФ и Европе предстоит выстраивать отношения на новых основах

«Так или иначе, отношения придется выстраивать. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас. И Россия как страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для Российской Федерации, – все равно придется договариваться о том, как мы будем жить», – сказал Песков.