Песков озвучил причины учений ядерных сил России

«И президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной и эффективной реакции с нашей стороны. Что и происходит», – объяснил Песков.