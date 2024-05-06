Песков озвучил причины учений ядерных сил России
Решение о проведении учений ядерных сил России связано с заявлениями европейских официальных лиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисты Павлю Зарубину.
Представитель Кремля назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте».
«И президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной и эффективной реакции с нашей стороны. Что и происходит», – объяснил Песков.
Макрон в интервью The Economist в начале мая заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.
2 мая Reuters опубликовало сообщение, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.