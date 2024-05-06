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Песков озвучил причины учений ядерных сил России

Ведомости

Решение о проведении учений ядерных сил России связано с заявлениями европейских официальных лиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисты Павлю Зарубину.

Представитель Кремля назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте».

«И президент Макрон, и министр иностранных дел Великобритании, присоединились сенаторы США к этим заявлениям о готовности направлять воинские контингенты на территорию Украины с тем, чтобы они принимали участие в боевых действиях. Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной и эффективной реакции с нашей стороны. Что и происходит», – объяснил Песков.

Макрон в интервью The Economist в начале мая заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.

2 мая Reuters опубликовало сообщение, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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