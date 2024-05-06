Медведев: отправка Западом войск на Украину приведет к мировой катастрофе

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит – 10. Наступит мировая катастрофа», – объяснил свою позицию зампред Совбеза.