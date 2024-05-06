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Медведев: отправка Западом войск на Украину приведет к мировой катастрофе

Ведомости

Мировая катастрофа наступит в результате отправки странами Запада своих войск на Украину. Такой прогноз сделал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Тех представителей западной политической элиты, кто призывает к отправке своих войск, Медведев назвал хором безответственных негодяев. От также отметил, что их число растет – к нему присоединились представители конгресса США, французское и британское руководство, представители Прибалтики и Польши. Такие высказывания, по словам Медведева, имеют «циничный расчет на политические дивиденды» и говорят о «деградации правящего класса на Западе».

«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит – 10. Наступит мировая катастрофа», – объяснил свою позицию зампред Совбеза.

Медведев также напомнил о подготовке Генштаба к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News заявил, что в случае поражения Украины поддержка США может не ограничиться финансовой помощью: есть вероятность отправки американских войск. Джеффрис добавил, что в конгрессе США усиливается пророссийская фракция, которая не желает поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом США. По его словам, лидер этой фракции – член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

Возможность отправки войск на Украину также допускал президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью The Economist в начале мая он заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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