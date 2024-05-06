Медведев: отправка Западом войск на Украину приведет к мировой катастрофе
Мировая катастрофа наступит в результате отправки странами Запада своих войск на Украину. Такой прогноз сделал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Тех представителей западной политической элиты, кто призывает к отправке своих войск, Медведев назвал хором безответственных негодяев. От также отметил, что их число растет – к нему присоединились представители конгресса США, французское и британское руководство, представители Прибалтики и Польши. Такие высказывания, по словам Медведева, имеют «циничный расчет на политические дивиденды» и говорят о «деградации правящего класса на Западе».
«Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит – 10. Наступит мировая катастрофа», – объяснил свою позицию зампред Совбеза.
Медведев также напомнил о подготовке Генштаба к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News заявил, что в случае поражения Украины поддержка США может не ограничиться финансовой помощью: есть вероятность отправки американских войск. Джеффрис добавил, что в конгрессе США усиливается пророссийская фракция, которая не желает поддерживать Украину и считает, что Россия не является врагом США. По его словам, лидер этой фракции – член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.
Возможность отправки войск на Украину также допускал президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью The Economist в начале мая он заявил, что это может произойти в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.