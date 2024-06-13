Венгрия добилась невовлечения в помощь НАТО Украине

Венгрия добилась невовлечения в помощь НАТО УкраинеНо в обмен Будапешт не должен мешать поддержке Киева альянсом
Венгрия получила от НАТО гарантии, что ей не придется участвовать в создании координационного механизма военной помощи Украине, а также в утверждении долгосрочных финансовых обязательств в этом направлении. В обмен страна, входящая в западный военный альянс, не будет препятствовать усилиям по поддержке Киева внутри организации. Об этом 12 июня заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Будапеште по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
«Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и я принимаю эту позицию. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, позволяя другим союзникам двигаться вперед», – сказал Столтенберг (цитата по пресс-службе альянса). Генсек НАТО также заверил, что Орбан в переговорах с ним подтвердил, что Венгрия «будет продолжать выполнять все свои обязательства перед НАТО в полном объеме».
Генсек западного военного альянса напомнил, что Будапешт с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. предоставил убежище украинским беженцам и «помог реабилитировать раненых украинских солдат». «Все это способствует нашей общей безопасности, и я приветствую ваше заявление о том, что вы останетесь преданным и верным союзником по НАТО», – заключил Столтенберг.
Орбан, в свою очередь, сказал, что такой компромисс означает признание несогласия большинства членов НАТО с его взглядами на то, как положить конец конфликту на Украине. «Но нам никогда не противоречили в том, чтобы выражать нашу [точку зрения по украинской проблеме внутри альянса]», – сказал премьер Венгрии, добавив, что страна остается «верным» членом НАТО.
Донесенный Столтенбергу Орбаном отказ Венгрии участвовать в усилиях НАТО на Украине не противоречит уставным документам альянса, объясняет ведущий эксперт Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке. Согласно этим документам, участие члена НАТО в операциях вне зоны ответственности альянса является добровольным. «Это позволило согласовать параметры «неучастия» для Будапешта. При этом для утверждения самого механизма действительно требуется согласие всех стран»,– пояснила Семке.
Эксперт отметила, что озвученные Орбаном и не вошедшие в официальный пресс-релиз НАТО модальности неучастия Венгрии в действиях альянса включают не только отказ от задействования венгерского персонала и неиспользование венгерских средств. «Требования Будапешта к НАТО также включают запрет на использование венгерской территории для любого вмешательства в конфликт», – подчеркнула Семке.
Венгрия последовательно второй год отказывается участвовать в поставках оружия Украине по линии НАТО и ЕС. В конце апреля 2024 г. глава венгерского МИДа Петер Сийярто на встрече с коллегами из альянса в Брюсселе подтвердил, что не даст Киеву вооружений и не направит ему на помощь своих солдат. «Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач», – подчеркнул тогда Сийярто.
Кроме того, Венгрия блокирует помощь ЕС Киеву по линии Европейского фонда мира (туда входит и финансирование закупок оружия) на 500 млн евро. Будапешт мотивирует это тем, что Киев «ведет охоту» на венгерские компании, работающие в России, включая их в списки «спонсоров войны», а также заморозкой грантов Брюсселя Будапешту под предлогом нарушений прав человека.
Украинские власти включали в такой список с мая по октябрь 2023 г. OTP Bank, но теперь хотят отозвать лицензию у фармкомпании Gedeon Richter. При этом еще в феврале 2024 г. Венгрия в лице премьера Орбана дала согласие на выделение Украине 50 млрд евро долговременной финансовой помощи в обмен на обещание не использовать для этого замороженные ЕК средства для Будапешта, ежегодно обсуждать с венгерской стороной эту помощь и с опцией пересмотреть ее через два года – в 2026 г.
В принятии основных решений по России Венгрия так или иначе оказывалась на стороне евробольшинства и большинства НАТО, напоминает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Действительно, Будапешт неоднократно высказывал собственное мнение относительно происходящего – например, требовал от Киева соблюдения прав меньшинств, включая венгерское, или заявлял, что ЕС не должен усиливать санкции против России. «При этом подобные заявления вовсе не означают, что Венгрия готова следовать озвученным подходам до конца», – замечает Офицеров-Бельский.
Поэтому, говорит эксперт, неожиданных пророссийских поворотов от Венгрии ожидать сложно – страна просто высказывает более рациональную позицию в отношении России.
С тем, что Венгрия прежде всего ориентируется на свои собственные интересы и пытается прагматически заработать политические очки на текущем инфоповоде, согласен и доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Он отметил, что Венгрия не зарабатывает на продаже оружия Украине и для нее вопрос поставки вооружений скорее расходная статья: «Венгрия пытается быть региональным лидером, к мнению которого будут прислушиваться. Но сама позиция Будапешта зависит от динамики военного противостояния на Украине».