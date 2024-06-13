Венгрия добилась невовлечения в помощь НАТО Украине

Венгрия последовательно второй год отказывается участвовать в поставках оружия Украине по линии НАТО и ЕС. В конце апреля 2024 г. глава венгерского МИДа Петер Сийярто на встрече с коллегами из альянса в Брюсселе подтвердил, что не даст Киеву вооружений и не направит ему на помощь своих солдат. «Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач», – подчеркнул тогда Сийярто.