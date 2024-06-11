Правые популисты укрепили свои позиции в Европарламенте

Правые популисты укрепили свои позиции в ЕвропарламентеНо по итогам выборов отношения ЕС с Россией не изменятся
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) и провести досрочные парламентские выборы. Об этом он объявил на своей странице в X (бывший Twitter) 9 июня после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам правопопулистская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.
Макрон пытается перезагрузить политическую систему страны, поясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политисследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Это необходимо, поскольку у соратников президента нет прочного большинства в парламенте, так что теперь Макрон должен собрать своих сторонников и получить новое большинство, в том числе и за счет демонизации Ле Пен.
В ФРГ правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,9%, заняв 2-е место после консервативного блока ХДС/ХСС, получившего 30,2%. АдГ получила большинство голосов практически на всей территории бывшей ГДР. Отдельным событием для немецкой политической системы на выборах в Европарламент был сравнительно успешный дебют партии Сары Вагенкнехт (выступает против антироссийских санкций и поставок вооружений Украине), набравшей 6,2% (получит шесть мандатов).
Если смотреть на результаты выборов в Европарламент с точки зрения фракций (их образуют партии из стран – членов ЕС), то кардинальных изменений не наблюдается. Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП; в этой фракции числится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) сохранила относительное большинство – 186 мест (в 2019 г. было 182). Правопопулистский блок «Европейские консерваторы и реформисты» получил 73 места (в 2019 г. было 62). Другой правопопулистский блок «Идентичность и демократия» получил 58 мест (в 2019 г. блока с таким названием не было). Таким образом, правопопулисты в целом получили 131 место. Но если учитывать представителей АдГ, сторонников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и представителей словацкого внепарламентского правого движения «Республика», не вошедших ни в одну фракцию, то присутствие правопопулистов увеличивается до 158 мандатов.
Мейнстримные партии были уверены, что на фоне конфликта с Россией им удастся развернуть избирателей от поддержки ультраправых, но этого не произошло, объясняет программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Для сравнения: левые и либеральные силы – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», «Европейские левые», «Обновляя Европу» и «Зеленые» – уменьшили свое присутствие. В 2019 г. у них в общем было 377 мест (после выхода Великобритании из ЕС – 354), а в новом созыве будет 303.
Снижение популярности «Зеленых» отражает серьезный тренд, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Вытаскивать тему экологии сейчас невыгодно, так как избиратель интересуется традиционными темами вроде национализма и вопросов налогообложения. «Зеленые» мыслят слишком отдаленными временными категориями – качественные изменения они предлагают обеспечить в течение 20–30 лет, в то время как европейский электорат более озабочен тем, что будет с ним лет через пять. Как итог – зеленые идеи легко приходят и легко уходят, так как являются набором популистских ценностей, подытоживает эксперт.
При этом неплохой результат правых не отменяет их внутренний раскол, добавляет Тимофеев. Правопопулистским фракциям «Идентичность и демократия» и «Европейские консерваторы и реформисты» не удастся найти общий язык – слишком серьезные разногласия у них относительно США, НАТО и России.
«Судя по всему, действительно большинство [в Европарламенте] будет проевропейским и проукраинским. Однако мы также видим <...> будущую конфигурацию Европарламента и динамику повышения популярности правых партий», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, несмотря на то что проевропейские партии пока сохраняют лидирующие позиции, со временем «правые партии будут наступать им на пятки».
На отношения с Россией результаты новых выборов в Европарламент никак не повлияют – почти все партии едины в поддержке Украины, а высказавшийся за более конструктивную политику в отношении России блок «Идентичность и демократия» остался в одиночестве, говорит Тимофеев.
Также надо понимать, что в Европарламенте решается мало вопросов, которые могут серьезно повлиять на ориентацию европейской внешней политики, резюмировал Бордачев.