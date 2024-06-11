Правые популисты укрепили свои позиции в Европарламенте

Если смотреть на результаты выборов в Европарламент с точки зрения фракций (их образуют партии из стран – членов ЕС), то кардинальных изменений не наблюдается. Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП; в этой фракции числится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) сохранила относительное большинство – 186 мест (в 2019 г. было 182). Правопопулистский блок «Европейские консерваторы и реформисты» получил 73 места (в 2019 г. было 62). Другой правопопулистский блок «Идентичность и демократия» получил 58 мест (в 2019 г. блока с таким названием не было). Таким образом, правопопулисты в целом получили 131 место. Но если учитывать представителей АдГ, сторонников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и представителей словацкого внепарламентского правого движения «Республика», не вошедших ни в одну фракцию, то присутствие правопопулистов увеличивается до 158 мандатов.