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Кремль ничего не ожидает от визита Орбана в Киев

Ведомости

В Кремле нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев: таким образом Будапешт выполняет функции, связанные с председательством в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии, а в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны», – пояснил представитель Кремля.

Песков также добавил, что перед поездкой Орбана в Киев со стороны венгерской администрации не было контактов с администрацией президента РФ.

Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл в Киев 2 июля. Представитель венгерского премьера сообщил, что он намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине.

Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины. 24 июня венгерский премьер призвал ЕС определить цель поддержки Киева. Орбан отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей.

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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