Кремль ничего не ожидает от визита Орбана в Киев
В Кремле нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев: таким образом Будапешт выполняет функции, связанные с председательством в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии, а в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны», – пояснил представитель Кремля.
Песков также добавил, что перед поездкой Орбана в Киев со стороны венгерской администрации не было контактов с администрацией президента РФ.
Орбан впервые с начала боевых действий на Украине прибыл в Киев 2 июля. Представитель венгерского премьера сообщил, что он намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на Украине.
Правительство Орбана выступает против военной поддержки Украины. 24 июня венгерский премьер призвал ЕС определить цель поддержки Киева. Орбан отметил, что на Украине «давно бы было перемирие», если бы Запад перестал помогать ей.
Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров.