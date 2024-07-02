Кремль ничего не ожидает от визита Орбана в Киев

«Я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии, а в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны», – пояснил представитель Кремля.