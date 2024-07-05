Песков: Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине

Позже портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Орбан после визита на Украину может отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным. На этом фоне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.