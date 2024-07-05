Песков: Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах обсудят, в том числе, ситуацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает журналист Павел Зарубин.
«[Ожидаются переговоры] Путина и Орбана, который прилетел с рабочим визитом в Москву», – сказал Песков, подтвердив, что в том числе планируется обсуждение Украины.
5 июля Орбан прибыл с визитом в Москву для встречи с Путиным. Пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщил, что он посетит Россию «в рамках своей миротворческой миссии».
2 июля Орбан в Киеве в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему подумать о прекращении огня для приближения начала мирных переговоров. Киев инициативу отверг.
Позже портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Орбан после визита на Украину может отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным. На этом фоне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.