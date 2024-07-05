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Песков: Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию на Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и прибывший в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах обсудят, в том числе, ситуацию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает журналист Павел Зарубин.

«[Ожидаются переговоры] Путина и Орбана, который прилетел с рабочим визитом в Москву», – сказал Песков, подтвердив, что в том числе планируется обсуждение Украины.

5 июля Орбан прибыл с визитом в Москву для встречи с Путиным. Пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщил, что он посетит Россию «в рамках своей миротворческой миссии».

2 июля Орбан в Киеве в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему подумать о прекращении огня для приближения начала мирных переговоров. Киев инициативу отверг.

Позже портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Орбан после визита на Украину может отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным. На этом фоне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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