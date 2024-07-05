Премьер Венгрии Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Москву для встречи с Путиным2 июля Орбан встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву, где намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Берталан Хаваши.
«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей миротворческой миссии», – сказал он, добавив, что премьер встретится с Путиным (цитата по 24.hu).
Позже 5 июля Орбан в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что отправился в Россию для продолжения мирной миссии, и Москва в ней является «второй остановкой».
1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС), которое продлится до 31 декабря. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров. 2 июля Орбан в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему подумать о прекращении огня для приближения начала мирных переговоров. Киев инициативу отверг.
Позже портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Орбан после визита на Украину может отправиться в Россию, чтобы встретиться с Путиным. На этом фоне уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.