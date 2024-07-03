Орбан впервые за 12 лет поехал на Украину и призвал Зеленского прекратить огонь

Орбан впервые за 12 лет поехал на Украину и призвал Зеленского прекратить огоньТак он создает свой образ медиатора для будущего мирного процесса
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля приехал с визитом на Украину впервые с 2012 г., сообщило издание Telex. Как написал сам политик на странице в Facebook (Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), эта поездка напрямую связана с начавшимся 1 июля полугодовым председательством Венгрии в Совете Евросоюза. «Целью председательства Венгрии является содействие решению проблем, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка – в Киев», – говорится в сообщении.
Уже на самих переговорах Орбан заявил, что «вопрос мира на Украине будет главным» в ближайшие полгода. Обращаясь к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, он призвал его рассмотреть возможность прекращения огня еще до начала возможных мирных переговоров. Нынешняя ситуация «очень сильно влияет и на безопасность Европы», сказал Орбан: «Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. <...> Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире» («Интерфакс-Украина»).
Ранее украинский лидер отказывался от перемирия. Зеленский публично не отреагировал на призыв Орбана, но замглавы его офиса Игорь Жовква заявил, что предложение отвергнуто.
Накануне «Ведомости» писали о том, что Зеленский говорил о готовности Киева к переговорам с Москвой через посредников, как это было при заключении зерновой сделки (в ней принимали участие Турция и ООН). Еще 19 апреля 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия даже в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не признает легитимность Зеленского после окончания срока его полномочий 20 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Орбан не консультировался с администрацией президента России перед поездкой в Киев.
«Мы ничего не ожидаем. <...> Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в Евросоюзе, разумеется, должна выполнять свои функции. В данном случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии. А в этом плане Орбан, конечно, хорошо известен как политик, который весьма жестко умеет отстаивать интересы своей страны», – сказал он.
Орбан – один из двух лидеров стран Евросоюза наряду с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, которые проводили очные переговоры с Путиным после начала спецоперации 24 февраля 2022 г. Накануне своей поездки в Киев в интервью телеканалу М1 он заявил, что прекращение огня на Украине будет достигнуто в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, и добавил, что «рано или поздно начнутся переговоры России и США». Главной целью визита можно считать попытку закрепления себя в качестве медиатора в российско-западных отношениях, поскольку таковых сейчас практически нет, считает доцент Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
Власти и общество Украины вряд ли устроит такой посредник, но главное – эффективность посредничества, а также мнение ЕС и хозяина Белого дома, и если им вскоре станет Трамп, то такие усилия будут одобрены.
Другие проблемы
Зеленский рассказал, что с Орбаном также обсуждались «наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений» – торговля, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы, а также «гуманитарная сфера» в контексте «жизни людей» на Украине и в Венгрии. «Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой нового двустороннего документа между нашими государствами», – пояснил он.
Премьер Венгрии тоже заверил, что хочет «наладить отношения» и подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной. Впрочем, как еще до начала поездки писало издание Telex, по ее итогам подписания каких-либо документов запланировано не было. Ранее венгерские фермеры заявляли об угрозе местной отрасли из-за конкуренции со стороны соседа, которому Евросоюз разрешил поставлять некоторые продовольственные товары в страны союза беспошлинно (2 июля было объявлено о возвращении пошлины на импорт яиц и сахара с Украины). Аналогичные протесты из-за украинской конкуренции были и у дальнобойщиков.
Но ключевым проблемным вопросом в отношениях двух стран остается соблюдение прав закарпатских венгров на Украине (по данным Будапешта, там проживает около 115 000 венгров). Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 14 июня сообщил, что все выдвинутые Будапештом условия по Закарпатью вошли в рамочный документ о евроинтеграции Украины, поэтому возражения против начала переговоров о вступлении Киева в ЕС были сняты. Кроме того, Венгрия не сразу соглашалась с другими евроатлантическими инициативами по поддержке Киева: например, для утверждения программной миссии НАТО она потребовала гарантий, что сможет не участвовать в ее осуществлении.
25 июня вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что страна готова полностью выполнить 11 требований Будапешта. Власти Венгрии считают, что ряд принятых с 2015 г. на Украине законов о нацменьшинствах, языке и образовании дискриминируют этнических венгров. В Киеве ранее уже шли на уступки: в декабре 2023 г. была внесена поправка о возможности получать базовое и специальное среднее образование на родном языке, если он является одним из языков Евросоюза (т. е. русский язык не подпадает под эту оговорку). Тогда же страны договорились о создании спецкомиссии по вопросам венгерских нацменьшинств в Закарпатской области. Среди остающихся требований Будапешта – обеспечить возможность для выпускников получить перевод на венгерский язык задач на экзаменах, восстановить на законодательном уровне «школы национального меньшинства» с обучением на венгерском языке, право выбора языка обучения в вузах, полностью снять языковые ограничения в топонимике, закрепить понятие культурной автономии и т. п.
Офицеров-Бельский указывает еще на одну проблему, которую наверняка обсуждали Орбан и Зеленский: сейчас Украина не выпускает за пределы страны даже тех венгров, у которых есть два гражданства, намеренно призывая их в армию по мобилизации. У Орбана в идеале есть виды на юго-запад Закарпатья, где он хотел бы, как минимум, видеть создание территориальной венгерской автономии с центром в городе Берегово, считает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. В любом случае называть Орбана пророссийским политиком некорректно, и такие штампы произносятся на Западе в логике военного времени. Скорее Орбана можно назвать реваншистом относительно пересмотра некоторых итогов Второй мировой войны, полагает Трухачев.