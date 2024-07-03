Орбан впервые за 12 лет поехал на Украину и призвал Зеленского прекратить огонь

25 июня вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила, что страна готова полностью выполнить 11 требований Будапешта. Власти Венгрии считают, что ряд принятых с 2015 г. на Украине законов о нацменьшинствах, языке и образовании дискриминируют этнических венгров. В Киеве ранее уже шли на уступки: в декабре 2023 г. была внесена поправка о возможности получать базовое и специальное среднее образование на родном языке, если он является одним из языков Евросоюза (т. е. русский язык не подпадает под эту оговорку). Тогда же страны договорились о создании спецкомиссии по вопросам венгерских нацменьшинств в Закарпатской области. Среди остающихся требований Будапешта – обеспечить возможность для выпускников получить перевод на венгерский язык задач на экзаменах, восстановить на законодательном уровне «школы национального меньшинства» с обучением на венгерском языке, право выбора языка обучения в вузах, полностью снять языковые ограничения в топонимике, закрепить понятие культурной автономии и т. п.