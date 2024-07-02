Украина хочет договариваться с Россией через посредников – как в зерновой сделке

Украина хочет договариваться с Россией через посредников – как в зерновой сделкеМосква готова вести диалог только на своих условиях
Россия готова возобновить диалог о прекращении боевых действий на Украине, если это приведет к достижению поставленных Москвой целей. Об этом 1 июля сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя интервью руководителя Украины Владимира Зеленского американскому изданию Philadelphia Inquirer, где он заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой через посредников. «Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения. Глава государства сохраняет эту открытость», – добавил Песков.
В интервью Зеленский в качестве примера подобного диалога назвал зерновую сделку, в разработке которой участвовали Турция и ООН. По его словам, такой формат весьма долго работал и мог бы быть использован при обсуждении вопросов «территориальной целостности, энергетики и судоходства». При этом он добавил, что к началу переговоров Россия должна быть максимально ослаблена.
Свои условия мира 14 июня предлагал президент России Владимир Путин. По его словам, Москва готова к переговорам «хоть завтра», если Украина выведет свои войска со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает их частью России на международном уровне, официально откажется от вступления в НАТО, а Запад снимет антироссийские санкции. После этого, отметил Путин, незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров. В тот же день Зеленский назвал условия российского президента «ультиматумом». Раскритиковали инициативу Путина также в странах Запада. Позже в Москве заявили, что ожидали такой реакции.
Теме мирного урегулирования конфликта был посвящен саммит, прошедший 15–16 июня в Швейцарии. Там приняли участие 92 страны, но Россия и Китай отказались от поездки на него. При этом участвовавшие в саммите стороны признали тот факт, что он мог бы быть «более продуктивным», если бы Москва отправила свою делегацию в Швейцарию. Как заявил тогда министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, «саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта – Россия».
Россия не согласится с предложенным Зеленским форматом возобновления мирных переговоров с Украиной, потому что механизм зерновой сделки не привел в конечном счете к выполнению условий российской стороны, говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, вести диалог с украинской стороной ради диалога бессмысленно: «Основной бенефициар украинского кризиса находится за кадром. Полагаю, какой-либо прорыв в решении проблемы станет возможен только при условии начала российско-американских прямых переговоров».
Теоретически еще Москва могла бы возобновить мирные переговоры по модели, предложенной китайскими властями, согласно которой посреднические услуги оказывают нейтральные страны, продолжает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. «Турция, даже будучи стабильным торгово-экономическим партнером России, но членом враждебного НАТО, не годится для этой роли. Говорить о ее нейтральности не приходится. Тем более мы имеем отрицательный опыт минских и стамбульских соглашений», – объяснил эксперт.
Заявление Зеленского о готовности к переговорам с Россией может быть связано с предвыборными дебатами между Джо Байденом и Дональдом Трампом, полагает Брутер. В окружении украинского президента находится много американских советников и политтехнологов преимущественно от американской демпартии. Под их нажимом, отмечает эксперт, украинское руководство пытается показать свою готовность к переговорам.
По мнению Скорикова, слова Зеленского – символический жест после неприятия украинской повестки на конференции в Швейцарии большинством ее участников. На этот провал также могло повлиять выступление Путина на встрече с сотрудниками российского МИДа, где он выдвинул российские условия мира, считает эксперт: «После этого украинской стороне даже пришлось заверить участников конференции о готовности Киева к возобновлению мирных переговоров с Москвой в каком-либо виде. Сейчас Зеленский в своем интервью подтверждает эти заверения».
Теоретически организаторы конференции в Швейцарии могут пригласить российское руководство на следующее заседание, но Москва вряд ли согласится принять участие в нем, продолжает Скориков. «С учетом положения дел на фронтах скорее Украина должна демонстрировать готовность идти на уступки: Россия выдержала санкционное давление, а ее ВПК ускоренно развивается. Кроме того, позиция Москвы находит понимание среди большинства государств мира», – пояснил эксперт.