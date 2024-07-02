Украина хочет договариваться с Россией через посредников – как в зерновой сделке

Теме мирного урегулирования конфликта был посвящен саммит, прошедший 15–16 июня в Швейцарии. Там приняли участие 92 страны, но Россия и Китай отказались от поездки на него. При этом участвовавшие в саммите стороны признали тот факт, что он мог бы быть «более продуктивным», если бы Москва отправила свою делегацию в Швейцарию. Как заявил тогда министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, «саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта – Россия».