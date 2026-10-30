LRT: США не просили Литву о смягчении антироссийской риторики

30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники попросили Латвию, Литву и Эстонию сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России. Они считают, что подобные заявления подорвали безопасность континента. Одним из представителей США, передававших эти рекомендации, был глава политического подразделения Пентагона Элбридж Колби. Военное ведомство от комментариев отказалось.