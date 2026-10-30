LRT: США не просили Литву о смягчении антироссийской риторики
Президент Литвы Гитанас Науседа и его советники не получали от США призывов сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России. Об этом сообщил телеканал LRT со ссылкой на Президентский дворец.
«Президент и его советники не получали никаких призывов или просьб от союзников смягчить риторику в отношении России», – сообщили в пресс-службе дворца.
LRT добавил, что министр обороны Литвы Робертас Каунас также заявил, что не располагает информацией о подобных просьбах Пентагона.
30 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники попросили Латвию, Литву и Эстонию сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России. Они считают, что подобные заявления подорвали безопасность континента. Одним из представителей США, передававших эти рекомендации, был глава политического подразделения Пентагона Элбридж Колби. Военное ведомство от комментариев отказалось.
29 октября министр обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что страна намерена построить около 150 оборонительных бункеров в приграничном с Россией регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийской оборонительной линии. По словам министра, около 100 сооружений разместят на государственных землях, еще 50 – на муниципальных и частных участках.