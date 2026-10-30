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Орешкин: от ударов Украины по НПЗ пострадают поставки на внешний рынок

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

От атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в первую очередь пострадают поставки на внешний рынок. Об этом ИС «Вести» заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок», – сказал он.

30 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Украина атаковала три российских НПЗ и один газохимический комплекс. По его словам, на одном из НПЗ после атаки были зафиксированы повреждения.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные действия Украины ставят под сомнение предстоящие трехсторонние переговоры в ОАЭ, а помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Украина вновь ослушалась президента США Дональда Трампа, который призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ.

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