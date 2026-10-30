Орешкин: от ударов Украины по НПЗ пострадают поставки на внешний рынок

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные действия Украины ставят под сомнение предстоящие трехсторонние переговоры в ОАЭ, а помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Украина вновь ослушалась президента США Дональда Трампа, который призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ.