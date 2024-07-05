Орбан подтвердил, что отправился в Москву с мирной миссией

Ранее 5 июля пресс-секретарь политика Берталан Хаваши сообщил, что Орбан прибыл в столицу России, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. После того, как 1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС), премьер-министр уже побывал с визитом на Украине. На встрече с президентом страны Владимиром Зеленским 2 июля Орбан попросил его подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил.