Премьер Венгрии Орбан начал переговоры с Путиным в Москве

Последний раз Орбан и Путин проводили переговоры в октябре 2023 г. на полях саммита «Пояс и путь» в Китае. Кроме венгерского лидера единственным лидером среди стран ЕС, который прилетал в Москву на переговоры с Путиным после 24 февраля 2022 г. был канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле того же года.