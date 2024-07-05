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Премьер Венгрии Орбан начал переговоры с Путиным в Москве

В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана не был согласован и «подрывает единство» в альянсе
Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран начал проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает корреспондент «Ведомостей».

В состав переговорной делегации с российской стороны вошли министры иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский (возглавлял переговорную делегацию со стороны России в 2022 г.). 

О прибытии Орбана на переговоры с Путиным первым сообщил пресс-секретарь Берталан Хараси. Затем сам глава венгерского правительства опубликовал снимок из аэропорта «Внуково-2». Он сопроводил снимок подписью «мирная миссия продолжается, вторая остановка – Москва».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя визит Орбана в российскую столицу, заявила, что «политика умиротворения не остановит» Путина.

«Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», – сказала она. До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что визит Орбана не был согласован с Еврокомиссией и «подрывает единство» в альянсе.

1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. Уже 2 июля Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение.

Последний раз Орбан и Путин проводили переговоры в октябре 2023 г. на полях саммита «Пояс и путь» в Китае. Кроме венгерского лидера единственным лидером среди стран ЕС, который прилетал в Москву на переговоры с Путиным после 24 февраля 2022 г. был канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле того же года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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