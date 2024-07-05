Премьер Венгрии Орбан начал переговоры с Путиным в Москве

Премьер Венгрии Орбан начал переговоры с Путиным в МосквеВ Еврокомиссии заявили, что визит Орбана не был согласован и «подрывает единство» в альянсе
Премьер-министр Венгрии Виктор Обран начал проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает корреспондент «Ведомостей».
В состав переговорной делегации с российской стороны вошли министры иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский (возглавлял переговорную делегацию со стороны России в 2022 г.).
О прибытии Орбана на переговоры с Путиным первым сообщил пресс-секретарь Берталан Хараси. Затем сам глава венгерского правительства опубликовал снимок из аэропорта «Внуково-2». Он сопроводил снимок подписью «мирная миссия продолжается, вторая остановка – Москва».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя визит Орбана в российскую столицу, заявила, что «политика умиротворения не остановит» Путина.
«Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине», – сказала она. До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что визит Орбана не был согласован с Еврокомиссией и «подрывает единство» в альянсе.
1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло на полгода от Бельгии к Венгрии. Уже 2 июля Орбан направился на переговоры к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Там он предложил рассмотреть вариант прекращения огня до начала мирных переговоров, но украинские власти отвергли это предложение.
Последний раз Орбан и Путин проводили переговоры в октябре 2023 г. на полях саммита «Пояс и путь» в Китае. Кроме венгерского лидера единственным лидером среди стран ЕС, который прилетал в Москву на переговоры с Путиным после 24 февраля 2022 г. был канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле того же года.