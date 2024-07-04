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Мишель пояснил, что Венгрия не может вести переговоры с Россией от лица ЕС

Ведомости

Венгрия не обладает полномочиями вести переговоры с Россией от лица Евросоюза (ЕС), хотя и является председательствующей в совете. Это следует из заявления уходящего с поста главы Евросовета Шарля Мишеля.

«У сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», – написал Мишель в соцсети X.

Заявление последовало после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и информации о его возможной поездке в Москву. Мишель добавил, что любые переговоры об Украине не могут проходить без ее участия.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС, которое продлится до 31 декабря. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров. 2 июля Орбан в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему подумать о прекращении огня для приближения начала мирных переговоров. Киев инициативу отверг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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