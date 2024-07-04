Мишель пояснил, что Венгрия не может вести переговоры с Россией от лица ЕС
Венгрия не обладает полномочиями вести переговоры с Россией от лица Евросоюза (ЕС), хотя и является председательствующей в совете. Это следует из заявления уходящего с поста главы Евросовета Шарля Мишеля.
«У сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», – написал Мишель в соцсети X.
Заявление последовало после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и информации о его возможной поездке в Москву. Мишель добавил, что любые переговоры об Украине не могут проходить без ее участия.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС, которое продлится до 31 декабря. Согласно правилам ЕС, страна, которая занимает место председателя, несет ответственность за формирование повестки дня, обеспечение обсуждений и проведение переговоров. 2 июля Орбан в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему подумать о прекращении огня для приближения начала мирных переговоров. Киев инициативу отверг.