Путин: для прекращения огня на Украине нужны необратимые договоренности
Россия не готова прекращать огонь на Украине до тех пор, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали наше государство, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, российская сторона неоднократно соглашалась на отказ от боевых действий и отвод войск для начала мирных переговоров, но каждый раз ее обманывали. Поэтому сейчас нельзя «просто взять и объявить прекращение огня» в надежде на то, что Украина пойдет навстречу.
«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Поэтому прекращение огня без достижений этой договоренности невозможно», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. Путин пояснял, что ее целями является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. 14 июня он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.
2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита на Украину попросил президента страны Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня. По его словам, это позволит ускорить начало мирных переговоров. Позже в тот же день стало известно, что предложение было отвергнуто. Заместитель главы офиса Игорь Жовква пояснил, что позиция Киева заключается в урегулировании конфликта по линии мирных саммитов.