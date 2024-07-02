Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня
В офисе президента Украины отвергли предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, сообщил заместитель главы офиса Игорь Жовква.
«Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент [Владимир Зеленский] выслушал собеседника [Орбана], однако в ответ изложил свою позицию», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, предложения о прекращении огня «не могут рассматриваться в отрыве». Позиция Киева заключается в урегулировании конфликта по линии мирных саммитов, первый из которых состоялся в июне в Швейцарии.
Орбан прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. По словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации с проживающим в стране «венгерским меньшинством» в Закарпатской области Украины.
Конференция по Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. По итогам встречи было подписано коммюнике – оно затронуло вопросы освобождения всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность.
14 июня, накануне швейцарского саммита по урегулированию на Украине, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ и отказ Киева от намерений вступить в НАТО.