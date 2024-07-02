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Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня

Ведомости

В офисе президента Украины отвергли предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, сообщил заместитель главы офиса Игорь Жовква.

«Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий. Президент [Владимир Зеленский] выслушал собеседника [Орбана], однако в ответ изложил свою позицию», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, предложения о прекращении огня «не могут рассматриваться в отрыве». Позиция Киева заключается в урегулировании конфликта по линии мирных саммитов, первый из которых состоялся в июне в Швейцарии.

Орбан прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. По словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации с проживающим в стране «венгерским меньшинством» в Закарпатской области Украины.

Конференция по Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. По итогам встречи было подписано коммюнике – оно затронуло вопросы освобождения всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность. 

14 июня, накануне швейцарского саммита по урегулированию на Украине, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ и отказ Киева от намерений вступить в НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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