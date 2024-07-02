Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня

Орбан прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. По словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации с проживающим в стране «венгерским меньшинством» в Закарпатской области Украины.