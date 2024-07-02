Орбан: вопрос мира на Украине будет главным при председательстве Венгрии в ЕС
Вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе посещения Киева.
По словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации с проживающим в стране «венгерским меньшинством».
Орбан прибыл на Украину 2 июля. На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ) премьер-министр написал, что цель председательства Венгрии в ЕС – «содействие решению стоящих перед Европейским союзом задач», поэтому он и прибыл в Киев.
Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле нет никаких ожиданий от визита Орбана в Киев. По словам Пескова, таким образом Будапешт выполняет функции, связанные с председательством в Евросоюзе.