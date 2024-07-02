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Орбан: вопрос мира на Украине будет главным при председательстве Венгрии в ЕС

Ведомости

Вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе посещения Киева.

«Я думаю, это самый важный вопрос для Европы», – сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

По словам Орбана, он также хотел бы воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации с проживающим в стране «венгерским меньшинством».

Орбан прибыл на Украину 2 июля. На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ) премьер-министр написал, что цель председательства Венгрии в ЕС – «содействие решению стоящих перед Европейским союзом задач», поэтому он и прибыл в Киев. 

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле нет никаких ожиданий от визита Орбана в Киев. По словам Пескова, таким образом Будапешт выполняет функции, связанные с председательством в Евросоюзе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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