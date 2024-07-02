Орбан: вопрос мира на Украине будет главным при председательстве Венгрии в ЕС

Орбан прибыл на Украину 2 июля. На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ) премьер-министр написал, что цель председательства Венгрии в ЕС – «содействие решению стоящих перед Европейским союзом задач», поэтому он и прибыл в Киев.