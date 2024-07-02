Почему Орбана на Западе называют главным союзником Москвы в ЕС

Почему Орбана на Западе называют главным союзником Москвы в ЕСПремьер-министр Венгрии, который выступал против военной поддержки Украины, прибыл в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала Россией боевых действий на Украине прибыл в Киев на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Центральной темой обсуждения станет мирное урегулирование российско-украинского конфликта. О том, какие идеи продвигал Орбан, которого на Западе называют союзником Москвы в ЕС, с февраля 2022 г. касательно Украины и к чему призывал зарубежных лидеров – в подборке «Ведомостей».
Позиция по военной помощи
Правительство Орбана в целом выступает против военной поддержки Киева. 15 декабря 2023 г. Венгрия наложила вето на решение Евросоюза (ЕС) по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 млрд евро. Но уже в конце января Орбан заявил, что готов согласиться на макрофинансирование, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно всеми участниками ЕС. Его условие было удовлетворено. 2 февраля Орбан пояснил, что 50 млрд евро направят на поддержку украинской экономики, а не для закупки оружия для вооруженных сил страны, и вновь призвал думать не о наращивании военной поддержки, а о скорейшем прекращении боевых действий.
Членство Украины в Евросоюзе
Орбан в конце июня заявил, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, несмотря на несогласие с этим процессом. По его словам, сначала нужно изучить последствия возможного присоединения страны, где идут боевые действия. Примечательно, что с 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Бельгии к Венгрии. Теоретически это может дать республике больше возможностей для отстаивания своей позиции. 30 июня Орбан заявил о создании новой фракции в Европарламенте. Альянс «Патриоты для Европы» включает партии Венгрии, Чехии и Австрии.
Орбан о роли Запада и суверенитете Украины
В июле 2023 г. Орбан полагал, что Украина давно потеряла суверенитет, ситуацию в стране определяют, в первую очередь, США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт в считанные дни. Спустя почти год после этого заявления Орбан сказал, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью может привести к прекращению огня на Украине.
Отношения с Россией
Орбан неоднократно выступал против антироссийских санкций, введенных с 2022 г., называя их неэффективными. В том числе из-за этого западные СМИ прозвали его главным союзником России в ЕС. В октябре прошлого года в Пекине впервые после начала спецоперации прошла первая встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном, проведение которой официально не анонсировалось. Премьер-министр Венгрии заявил, что республика никогда не хотела противостоять России и ее целью было и есть расширение взаимодействия, в том числе на уровне экономики. 30 мая этого года в Кремле заявили, что Венгрия подвергается сильнейшему давлению со стороны ЕС из-за неприсоединения к антироссийской политике. При этом в июне Венгрия посетила в Швейцарии саммит по вопросу установления мира на Украине. Это мероприятие неоднократно критиковали власти РФ.
Первый визит в Киев после спецоперации: оценки и ожидания
2 июля Орбан впервые с начала российской специальной военной операции прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины. Сам Орбан в своем заявлении на Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) сообщил, что целью председательства Венгрии является содействие решению проблем ЕС, поэтому первая поездка состоялась именно в Киев. По итогам встречи в ходе совместной пресс-конференции премьер-министр рассказал, что предложил Зеленскому подумать над прекращением огня, поскольку это может ускорить начало переговоров с РФ. Видеозапись выступления опубликовал президент Украины в своем Telegram-канале.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед визитом со стороны венгерской администрации не было контактов с коллегами из России и у Кремля нет никаких ожиданий от встречи Зеленского и Орбана. Издание Politico называет визит премьер-министра «неожиданным», поскольку он считается главным союзником России в ЕС. Примечательно, что встреча Орбана и Зеленского состоялась после того, как Киев отверг предложенные Путиным условия о прекращении огня.
Орбан ведет битву за свои интересы, в первую очередь – за права закарпатских венгров в соседних странах, считает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Венгрия – страна не очень большая и богатая, и потому категориями глобальной политики она не мыслит, хотя Орбан пытается делать и это. От Украины Орбан хочет добиться возвращения закарпатским венграм прав, которые у них были по закону 2012 г., и чтобы их не отправляли воевать за тысячи километров от Закарпатья. В идеале же у Орбана есть виды на юго-запад Закарпатья, где он хотел бы, как минимум, видеть создание территориальной венгерской автономии с центром в городе Берегово, уверен Трухачев.
И потому отношение к российской спецоперации у Орбана диктуется собственными соображениями, добавляет эксперт. Премьер Венгрии, очевидно, без восторга относится к боевым действиям в Европе, ему не нравится политика России, но Орбан не может поддерживать Украину, в которой притесняют венгров. Кроме того, венгерский премьер имеет сложные отношения с Брюсселем по целому ряду вопросов, начиная от распределения полномочий и заканчивая вопросом о правах ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). И Будапешт добивался того, чтобы вопрос соблюдения прав венгров на Украине был вписан в переговорный процесс о ее интеграции в альянс.
Публично же Зеленскому опасно соглашаться со всеми требованиями, которые ему выдвигают власти Венгрии, считает Трухачев. Но в любом случае называть Орбана пророссийским политиком некорректно, и такие штампы произносятся на Западе в логике военного времени. Например, стоит помнить, что Орбана можно называть реваншистом относительно пересмотров некоторых итогов Второй мировой, заключает Трухачев.