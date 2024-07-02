Почему Орбана на Западе называют главным союзником Москвы в ЕС

Орбан неоднократно выступал против антироссийских санкций, введенных с 2022 г., называя их неэффективными. В том числе из-за этого западные СМИ прозвали его главным союзником России в ЕС. В октябре прошлого года в Пекине впервые после начала спецоперации прошла первая встреча президента РФ Владимира Путина с Орбаном, проведение которой официально не анонсировалось. Премьер-министр Венгрии заявил, что республика никогда не хотела противостоять России и ее целью было и есть расширение взаимодействия, в том числе на уровне экономики. 30 мая этого года в Кремле заявили, что Венгрия подвергается сильнейшему давлению со стороны ЕС из-за неприсоединения к антироссийской политике. При этом в июне Венгрия посетила в Швейцарии саммит по вопросу установления мира на Украине. Это мероприятие неоднократно критиковали власти РФ.