Орбан: Украина уже давно утратила суверенитет
Украина уже давно потеряла суверенитет, ситуацию в стране определяют в первую очередь США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Украина уже давно утратила свой суверенитет», – сказал он (цитата по ТАСС).
Орбан заявил, что страной руководят западные страны, в частности, США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром». Венгерский премьер добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе так и не получили ответ на вопрос, почему США «этого не хотят».
В апреле Орбан назвал Украину «экономически несуществующей страной». Он отметил, что за счет средств США и ЕС на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения, и усомнился, что такая ситуация может сохраняться долго. «Как только Соединенные Штаты и Европейский союз примут решение прекратить финансирование украинского государства, война закончится», – отметил Орбан.
При этом политик отмечал, что Будапешт занял «провенгерскую сторону» в конфликте на Украине. По его словам, в интересах Венгрии сохранить территориальную целостность Украины, а также обеспечить безопасность Европы. В то же время Будапешту невыгодно отказываться от экономических отношений с Россией, говорил Орбан в декабре 2022 г.
Ранее российские власти также неоднократно говорили о потере Украиной суверенитета. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина напрямую управляется США. Вашингтон же использует ее «как таран против России».