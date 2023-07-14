Орбан: Украина уже давно утратила суверенитет

При этом политик отмечал, что Будапешт занял «провенгерскую сторону» в конфликте на Украине. По его словам, в интересах Венгрии сохранить территориальную целостность Украины, а также обеспечить безопасность Европы. В то же время Будапешту невыгодно отказываться от экономических отношений с Россией, говорил Орбан в декабре 2022 г.