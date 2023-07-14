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Орбан: Украина уже давно утратила суверенитет

Ведомости

Украина уже давно потеряла суверенитет, ситуацию в стране определяют в первую очередь США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Украина уже давно утратила свой суверенитет», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Орбан заявил, что страной руководят западные страны, в частности, США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром». Венгерский премьер добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе так и не получили ответ на вопрос, почему США «этого не хотят».

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В апреле Орбан назвал Украину «экономически несуществующей страной». Он отметил, что за счет средств США и ЕС на Украине выплачиваются пенсии и зарплаты, осуществляется госуправление и действует система здравоохранения, и усомнился, что такая ситуация может сохраняться долго. «Как только Соединенные Штаты и Европейский союз примут решение прекратить финансирование украинского государства, война закончится», – отметил Орбан.

При этом политик отмечал, что Будапешт занял «провенгерскую сторону» в конфликте на Украине. По его словам, в интересах Венгрии сохранить территориальную целостность Украины, а также обеспечить безопасность Европы. В то же время Будапешту невыгодно отказываться от экономических отношений с Россией, говорил Орбан в декабре 2022 г.

Ранее российские власти также неоднократно говорили о потере Украиной суверенитета. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина напрямую управляется США. Вашингтон же использует ее «как таран против России». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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