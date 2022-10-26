Путин: Украина потеряла свой суверенитет и используется в качестве тарана

По словам главы государства, украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым. «Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом – нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», — отметил президент.