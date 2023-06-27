Орбан заявил о невозможности разрешения конфликта на Украине в пользу Киева

«Потому что я думаю, что то, как украинцы сражаются на передовой, и мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – сказал Орбан. На вопрос журналиста почему он так считает, ведь Украине удалось в некоторых районах «защитить территории», Орбан пояснил, что он говорит об исходе войны. По его мнению, решающим фактором в конце концов будет то, что у Украины раньше закончатся солдаты.