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Политика

Орбан заявил о невозможности разрешения конфликта на Украине в пользу Киева

Ведомости

Мнение о том, что Украина может победить Россию, является ошибочным и основано на неправильном понимании ситуации. Об этом в интервью Bild заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Потому что я думаю, что то, как украинцы сражаются на передовой, и мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – сказал Орбан. На вопрос журналиста почему он так считает, ведь Украине удалось в некоторых районах «защитить территории», Орбан пояснил, что он говорит об исходе войны. По его мнению, решающим фактором в конце концов будет то, что у Украины раньше закончатся солдаты.

Он считает, что единственный способ спасти Украину – это начать переговоры и достичь с Россией соглашения по архитектуре безопасности.

«Украина перестала быть суверенной страной. У вас нет денег. У тебя нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что, если американцы решат, что хотят мира, мир будет», – пояснил Орбан.

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В начале июня Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что обещанное крупное наступление ВСУ грозит обернуться «кровавой бойней», поэтому нужно начать переговоры до его начала. 

Вместе с этим Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел Петер Сийярто также говорил о намерении блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении венгерского OTP Bank, которые ввел Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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