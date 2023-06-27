Орбан заявил о невозможности разрешения конфликта на Украине в пользу Киева
Мнение о том, что Украина может победить Россию, является ошибочным и основано на неправильном понимании ситуации. Об этом в интервью Bild заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Потому что я думаю, что то, как украинцы сражаются на передовой, и мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – сказал Орбан. На вопрос журналиста почему он так считает, ведь Украине удалось в некоторых районах «защитить территории», Орбан пояснил, что он говорит об исходе войны. По его мнению, решающим фактором в конце концов будет то, что у Украины раньше закончатся солдаты.
Он считает, что единственный способ спасти Украину – это начать переговоры и достичь с Россией соглашения по архитектуре безопасности.
«Украина перестала быть суверенной страной. У вас нет денег. У тебя нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что, если американцы решат, что хотят мира, мир будет», – пояснил Орбан.
В начале июня Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что обещанное крупное наступление ВСУ грозит обернуться «кровавой бойней», поэтому нужно начать переговоры до его начала.
Вместе с этим Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Министр иностранных дел Петер Сийярто также говорил о намерении блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении венгерского OTP Bank, которые ввел Киев.