Виктор Орбан призвал не дать развернуться украинскому контрнаступлению

Виктор Орбан призвал не дать развернуться украинскому контрнаступлениюВенгерский лидер предложил начать переговоры до того, как случится очередная эскалация
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июня в интервью радиостанции Kossuth заявил, что обещанное крупное наступление ВСУ грозит обернуться «кровавой бойней», поэтому нужно начать переговоры до его начала.
«Мы должны до начала контратаки сделать все, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров», – сказал Орбан, подчеркнув, что, по мнению Венгрии, стороны конфликта должны были «с самого начала стремиться к миру». Комментируя слова венгерского премьера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июня заявил журналистам, что Москва пока не видит предпосылок для переговоров с Киевом.
Он заметил, что в Европе «все больше разговоров о мирном процессе». «Правда, в этих рассуждениях не звучит политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом», – сказал Песков.
Последовательная позиция Венгрии обусловлена ее экономическими, энергетическими связями с Россией, убежденностью ограничения задач НАТО самообороной и непростыми отношениями с Украиной, говорит эксперт ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Кирилл Темерецкий: «Будапешт обеспокоен судьбой венгерского меньшинства и его мобилизацией в ВСУ».
По итогам завершившегося 2 июня двухдневного саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе (47 европейских государств, включая и страны ЕС, и Украину) от стран ЕС не прозвучало консолидированного мнения по вопросу предоставления Киеву требуемых им гарантий безопасности. Не было дано положительного ответа и по поводу вступления Украины в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский, 29 мая заявивший об утверждении Киевом сроков наступления, 1 июня в Кишиневе потребовал от Европы и четких гарантий безопасности, и твердого «приглашения» к членству в НАТО. Президент Украины подчеркнул по итогам встреч, что формула мира «может быть только нашей», имея в виду представленный им в ноябре 2022 г. на саммите G20 план из 10 пунктов. Среди них — некая «новая архитектура безопасности» (так называемый «Киевский пакт»), «восстановление территориальной целостности» страны с отводом российских войск и др.
Отвечая на запросы Зеленского, президент Франции Эмманюэль Макрон 1 июня на пресс-конференции в Кишиневе подчеркнул необходимость выработки «гарантий безопасности» для Украины, отмечая, что пока ее «полное вступление в НАТО невозможно». «Нужно очень ясное послание немедленной поддержки и гарантий, и необходимы ясные перспективы», — сказал французский президент, отметив, что они могут быть даны на июльском саммите альянса в Вильнюсе. Макрон заверил, что работает над гарантиями для Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудит их с ним во вторник 6 июня в Потсдаме. Перед саммитом, 31 мая, Макрон, выступая на форуме Globsec в Братиславе, допустил «калибровку» помощи Украине в случае перехода конфликта в затяжную фазу. По его словам, если «военные действия продолжатся, нам придется пересмотреть ситуацию».
ЕС (и в первую очередь Франция) ждет итогов анонсированного украинского наступления при военно-технической и финансовой поддержке Запада и пока не хочет себе связывать руки обязательствами, констатирует завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Этим объясняется неготовность ни Макрона, ни Шольца обнародовать даже готовящиеся контуры гарантий безопасности, считает эксперт.
Выступая в Кишиневе, Шольц согласился с Макроном по членству НАТО для Украины, а о гарантиях безопасности выразил готовность говорить лишь после окончания конфликта. Он намекнул, что гарантии будут отличаться от прямого членства в альянсе. «Учитывая текущую ситуацию, речь не идет о членстве [в НАТО] Мы все должны сосредоточиться на том, как мы можем поддержать Украину», – сказал Шольц.
Кишиневская площадка не подразумевала оглашения четких ответов о судьбе заявки Украины в НАТО, учитывая, что ни Франция, ни ФРГ не заинтересованы в ее включении в альянс в актуальных условиях при угрозе его прямого столкновения с Россией, подчеркивает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Стоит вспомнить, что именно позиция Берлина предопределила в 2008 г. непредоставление плана действий по членству Киеву, и отголоски этой позиции видны и сейчас, говорит Соколов.