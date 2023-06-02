Виктор Орбан призвал не дать развернуться украинскому контрнаступлению

Отвечая на запросы Зеленского, президент Франции Эмманюэль Макрон 1 июня на пресс-конференции в Кишиневе подчеркнул необходимость выработки «гарантий безопасности» для Украины, отмечая, что пока ее «полное вступление в НАТО невозможно». «Нужно очень ясное послание немедленной поддержки и гарантий, и необходимы ясные перспективы», — сказал французский президент, отметив, что они могут быть даны на июльском саммите альянса в Вильнюсе. Макрон заверил, что работает над гарантиями для Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудит их с ним во вторник 6 июня в Потсдаме. Перед саммитом, 31 мая, Макрон, выступая на форуме Globsec в Братиславе, допустил «калибровку» помощи Украине в случае перехода конфликта в затяжную фазу. По его словам, если «военные действия продолжатся, нам придется пересмотреть ситуацию».