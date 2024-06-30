Орбан заявил о создании новой фракции в Европарламенте

По словам бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который возглавляет ANO 2011, новая фракция поставила цели в том числе по защите суверенитета и борьбе с нелегальной миграцией. По мнению лидера Австрийской партии Герберта Кикла, после создания нового объединения в Европе начнется «историческая, новая эра во имя свободы и суверенитета». Он отметил, что Орбан является единственным премьер-министром из европейских стран, который может противостоять нелегальной миграции.