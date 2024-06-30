Орбан заявил о создании новой фракции в Европарламенте

Орбан заявил о создании новой фракции в ЕвропарламентеАльянс «Патриоты для Европы» включает партии Венгрии, Чехии и Австрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о создании новой фракции в Европарламенте, пишет портал Telex.
«Мы создаем политическое образование, которое, я уверен, <...> очень быстро станет крупнейшей фракцией европейских правых. Это произойдет в течение нескольких дней», – приводит его слова издание.
Предполагается, что новый альянс «Патриоты для Европы» в составе с партией «Фидес» Орбана, партией Чехии ANO 2011 и Австрийской партией свободы станет крупнейшим правым объединением в Европарламенте. При этом отмечается, что, согласно правилам Европарламента, для создания фракции необходимо набрать членов еще из четырех стран. Политическое объединение может состоять как минимум из 23 представителей из семи государств.
По словам бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который возглавляет ANO 2011, новая фракция поставила цели в том числе по защите суверенитета и борьбе с нелегальной миграцией. По мнению лидера Австрийской партии Герберта Кикла, после создания нового объединения в Европе начнется «историческая, новая эра во имя свободы и суверенитета». Он отметил, что Орбан является единственным премьер-министром из европейских стран, который может противостоять нелегальной миграции.
Согласно тексту декларации, которую подписали лидеры фракций, народы Европы достигли «исторического перелома». Ее текст приводит новостной портал 24.hu. Евросоюз (ЕС), который был создан для примирения между странами после двух мировых войн, повернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоположны изначальным, говорится в документе. Отмечается также, что институты и лобби игнорируют голос большинства и планируют «занять место народа».
В начале мая Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира. По его словам, конфликт на Украине и антироссийские санкции негативно отразились на европейской экономике. Орбан подчеркнул, что страны ЕС каждый день делают шаги в направлении войны, несмотря на то что «большинство людей стоят на стороне мира».