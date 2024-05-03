Орбан: Европа балансирует на грани войны и мира
Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth.
«Европа играет с огнем», – подчеркнул Орбан.
По его словам, конфликт на Украине и антироссийские санкции негативно отразились на европейской экономике. Лидеры Евросоюза и ряда европейских стран каждый день делают новые шаги в направлении войны, несмотря на то, что «большинство людей стоят на стороне мира». Премьер-министр Венгрии уточнил что считает опасными рассуждения о войне в Европе и возможности отправки западных войск на Украину.
Венгрия не хотела принимать участие в Первой и Второй мировых войнах. Власти страны не позволят втянуть венгров в мировую войну в третий раз, отметил Орбан.
2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине.
Это не первое подобное заявление главы Франции. 26 февраля, выступая на пресс-конференции по итогам конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил возможную отправку западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе».
Позже подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон якобы имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.
Комментируя высказывания Макрона, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступления президента Франции на тему возможной отправки войск на Украину «как-то связаны с днями недели».