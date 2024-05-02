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Глава французской партии «Патриоты» выступил против отправки войск на Украину

Ведомости

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не допустить отправку войск на Украину и назвал «новым приступом безумия» заявление президента республики Эммануэля Макрона, который ранее не исключил такой сценарий развития конфликта. 

«Прекратим эти совершенно безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему! Ни солдат, ни оружия, ни евро Украине», – написал Филиппо в своем аккаунте в X.

2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой».

Макрон не впервые допускает возможность отправки военных на помощь Киеву. 26 февраля после конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил переброску западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». 

Позже подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон якобы имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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