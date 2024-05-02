Глава французской партии «Патриоты» выступил против отправки войск на Украину
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал не допустить отправку войск на Украину и назвал «новым приступом безумия» заявление президента республики Эммануэля Макрона, который ранее не исключил такой сценарий развития конфликта.
«Прекратим эти совершенно безответственные заявления, которые могут привести нас к худшему! Ни солдат, ни оружия, ни евро Украине», – написал Филиппо в своем аккаунте в X.
2 мая Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой».
Макрон не впервые допускает возможность отправки военных на помощь Киеву. 26 февраля после конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил переброску западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе».
Позже подобные планы отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии и Великобритании. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждали, что Макрон якобы имел в виду отправку военных инструкторов для обучения и тренировок украинских военнослужащих.