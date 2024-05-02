Глава французской партии «Патриоты» выступил против отправки войск на Украину

Макрон не впервые допускает возможность отправки военных на помощь Киеву. 26 февраля после конференции в поддержку Украины в Париже, Макрон не исключил переброску западных войск на Украину в будущем, подчеркнув, что поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе».