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Орбан призвал полагаться на Трампа в вопросе прекращения огня на Украине

Ведомости

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью может привести к прекращению огня на Украине, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В интервью телеканалу M1 он выразил уверенность, что Трамп в должности президента США сможет добиться прекращения огня на Украине, однако это не будет означать заключение прочного и долгосрочного мира между противоборствующими сторонами. «Рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом», – сказал Орбан (цитата по порталу Hirado).

Венгерский премьер также назвал украинский кризис самой большой проблемой Евросоюза, и разрешить конфликт, по его мнению, можно будет при помощи Трампа. При этом у данного кризиса нет простого решения, посетовал он.

23 июня Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у экс-президента есть детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но он не станет раскрывать его до выборов.

При этом бывший американский президент назвал предложение России по вопросу урегулирования украинского конфликта неприемлемым.

14 июня на встрече с руководством МИД России президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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