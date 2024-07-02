Орбан призвал полагаться на Трампа в вопросе прекращения огня на Украине

В интервью телеканалу M1 он выразил уверенность, что Трамп в должности президента США сможет добиться прекращения огня на Украине, однако это не будет означать заключение прочного и долгосрочного мира между противоборствующими сторонами. «Рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом», – сказал Орбан (цитата по порталу Hirado).