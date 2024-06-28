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Трамп назвал неприемлемыми предложения Путина по Украине

Ведомости

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной являются неприемлемыми. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом Джо Байденом.

«Они [предложения] неприемлемы», – ответил он на соответствующий вопрос модератора.

Трамп указал, что Байден выделил Украине порядка $200 млрд, что является «большими деньгами». По его словам, после каждого визита в США президент Украины Владимир Зеленский «уезжает с $60 млрд».

Трамп также пообещал, что в случае победы на выборах завершит конфликт еще до своего вступления в должность главы государства. По его мнению, конфликта можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

23 июня Трамп также пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у экс-президента есть детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но он не станет раскрывать его до выборов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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