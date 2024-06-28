Трамп назвал неприемлемыми предложения Путина по Украине
Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной являются неприемлемыми. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом Джо Байденом.
«Они [предложения] неприемлемы», – ответил он на соответствующий вопрос модератора.
Трамп указал, что Байден выделил Украине порядка $200 млрд, что является «большими деньгами». По его словам, после каждого визита в США президент Украины Владимир Зеленский «уезжает с $60 млрд».
Трамп также пообещал, что в случае победы на выборах завершит конфликт еще до своего вступления в должность главы государства. По его мнению, конфликта можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер.
14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
23 июня Трамп также пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у экс-президента есть детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но он не станет раскрывать его до выборов.