Трамп назвал неприемлемыми предложения Путина по Украине

23 июня Трамп также пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у экс-президента есть детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но он не станет раскрывать его до выборов.