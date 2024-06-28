Выборы президента США-2024: когда начнутся, кандидаты, прогнозы

Пристально следить за опросами стоит с начала осени. Тогда избиратели начинают больше присматриваться к кандидатам, продолжает Веселов. До этого активно за новостями следят лишь около 20% американцев, а больше всего сторонников у Трампа именно среди тех, кто мало следит за новостями и политикой в целом. Потенциально это может негативно повлиять на рейтинги Трампа, если избиратели будут больше узнавать о его проблемах с законом и позиции по различным вопросам. А у Байдена все же есть пространство для роста на фоне замедления инфляции, роста экономики и снижения преступности, предположил Веселов.