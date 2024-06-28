Выборы президента США-2024: когда начнутся, кандидаты, прогнозы

Выборы президента США-2024: когда начнутся, кандидаты, прогнозы27 июня состоятся первые дебаты Байдена и Трампа
Выборы президента США 2024 г. станут уникальными. Американцы будут голосовать в условиях «идеального шторма», когда нарастание конфликтности в окружающем мире совпало с аналогичными процессами внутри американского общества. Поляризация была свойственна ему всегда, но ее нынешний уровень явно превосходит то, что можно было наблюдать в прошлом.
И дело не только в идеологическом противостоянии республиканцев и демократов, но и в смене политических поколений, состоящих в системной борьбе друг с другом. Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп – самые непопулярные и старые кандидаты в президенты за всю историю США.
Попытки сопротивляться их выдвижению были в обеих партиях. И несмотря на их провал, мы можем быть уверены в том, что в будущем на политической арене увидим и вчерашних соперников Трампа за номинацию – бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли и губернатора Флориды Рона Десантиса. Аналогичные процессы омоложения уже идут в демократической партии.
Но строить «светлое завтра» придется с наследством, которое оставят сегодня Трамп и Байден. Именно поэтому выборы 2024 г. определят не только президента на следующие четыре года, но и то, как США будут развиваться на поколение вперед.
Выборы президента США 2024
5 ноября состоятся президентские выборы в США. И пока Байден и Трамп готовились к первым дебатам, их избирательные штабы продолжают круглосуточную работу по продвижению своего кандидата и дискредитацию оппонента.
Помимо трат на покупки эфирного времени в разных штатах для агитационных роликов, штабы платят людям на местах за живую агитацию, проведение собраний фокус-групп, беседы с избирателями и опросы, будоражащие сознание политтехнологов обеих команд.
Но в 2024 г. оппонентам приходится бороться не только друг с другом. На этот раз им обоим приходится думать о третьем независимом кандидате – Роберте Кеннеди-младшем. У него нет перспектив стать президентом, но он окажет серьезное влияние на шансы своих соперников.
Важнейшей задачей для Трампа и его штаба остается выбор кандидата на пост вице-президента и разработка дальнейшей стратегии в судах, где его обвиняют в различных уголовных преступлениях. Байден, в свою очередь, согласно большинству опросов, хоть и догоняет Трампа в ключевых штатах, но в целом пока не может достичь нужного для победы преимущества.
На выборах есть три фазы агитации: биографическая (кто и зачем избирается), содержательная (что предлагает) и мобилизационная (призывают прийти и проголосовать), говорит политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Эксперт объясняет, что кампания вступила во вторую фазу и кандидаты начали делать свои предложения избирателю. Например, по вопросу абортов, права на оружие, нелегальных мигрантов. В ближайшие несколько месяцев мы услышим новые программные тезисы от обоих кандидатов, появляться они будут постепенно, объяснил Дубравский.
Что говорит самая успешная модель прогнозирования результатов американских президентских выборов
На протяжении многих лет разные эксперты и журналисты пытались структурировать удобные модели прогнозирования американских выборов, но отнюдь не все они были успешны. Большая часть моделей основана на данных опросов общественного мнения. Но после 2016 г., когда почти все из них предсказали убедительную победу Клинтон, их перестали воспринимать чем-то большим, нежели сиюминутный срез общественного настроения, практически никак не показывающий, какое решение примут избиратели хотя бы через день.
Но есть и более успешные примеры. Такие модели основаны не только на актуальных данных, включая опросы, но и на исторических трендах. Так, американский историк и политолог Аллан Лихтман создал модель так называемых «13 ключей», которая корректно предсказала итоги девяти президентских выборов из 10 с 1984 г. Он еще не давал точного прогноза на 2024 г., но в интервью для телеканала News Nation 19 июня заявил, что Байден пока опережает Трампа. По мнению историка, «многое должно пойти не так», чтобы Байден проиграл.
Система Лихтмана показала свою эффективность, но она имеет слишком оценочный характер, говорит американист Ян Веселов.
Журнал The Economist недавно опубликовал свою модель, и, согласно ей, вероятность победы Трампа составляет 70%. Другую модель разработали эксперты издания FiveThirtyEight: из 1000 симуляций выборов Байден побеждает в 502, а Трамп – в 495.
Но Веселов считает, что на июнь 2024 г. шансы кандидатов равны. В пользу Трампа сейчас говорят опросы в ключевых или колеблющихся штатах (штат, где одинаковые шансы на победу имеет и республиканец, и демократ), которые будут решать исход выборов. И есть вероятность, что Байден наберет большинство голосов избирателей, но проиграет выборы, уступив большинство в коллегии выборщиков.
Для победы на выборах кандидат должен набрать хотя бы 270 голосов выборщиков.
Согласно данным консенсус-прогнозов на 18 июня, Байден предварительно обладает 226 голосами выборщиков, Трамп – 235. По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight (принадлежит ABC News), на 23 июня Байден опережает Трампа на общенациональном уровне на 0,3 п. п. : 41% против 40,6%.
Пристально следить за опросами стоит с начала осени. Тогда избиратели начинают больше присматриваться к кандидатам, продолжает Веселов. До этого активно за новостями следят лишь около 20% американцев, а больше всего сторонников у Трампа именно среди тех, кто мало следит за новостями и политикой в целом. Потенциально это может негативно повлиять на рейтинги Трампа, если избиратели будут больше узнавать о его проблемах с законом и позиции по различным вопросам. А у Байдена все же есть пространство для роста на фоне замедления инфляции, роста экономики и снижения преступности, предположил Веселов.
Все этапы президентских выборов в США
Как правило, кандидат официально вступает в президентскую гонку, уже имея за спиной поддержку политических деятелей разного уровня, бизнесменов и общественных деятелей. То есть подготовка к выборам начинается за несколько месяцев до заявления о намерениях в них участвовать.
Если кандидат – член одной из двух основных партий (демократической или республиканской), то ему предстоит бороться за номинацию от этих партий на праймериз (первичных выборах). Для победы он должен набрать определенное количество мандатов делегатов, которые будут голосовать за него на партийном съезде.
Каждый штат дает кандидату определенное количество делегатов. Например, в Калифорнии кандидат-демократ может выиграть 429 делегатов, республиканец – 169. Они могут распределяться пропорционально или по системе «победитель получает все». В 2024 г. кандидату-демократу для победы на праймериз нужно было собрать хотя бы 1976 делегатов, республиканцу – 1215.
В ходе праймериз проводятся дебаты кандидатов. Но не каждый из них может участвовать. Если рейтинг и финансовое состояние кампании кандидата в президенты не соответствует установленным критериям (на этапе праймериз они определяются партийным руководством), то его не приглашают.
Независимым кандидатам приходится самостоятельно подавать документы в избирательные комиссии каждого штата, чтобы быть в бюллетене в день выборов. Отсутствие партийной поддержки ослабляет независимых как с точки зрения организации кампании, так и с точки зрения сбора средств. По данным сайта избирательной кампании Кеннеди-младшего, на 21 июня он удовлетворил критерии по регистрации своей кандидатуры в 22 из 50 штатов. При этом не все из этих 22 штатов подтвердили, что он появится в бюллетене.
Сбором средств занимаются комитеты политических действий. Основной регистрируется штабом кандидата, другие – их союзниками. Они собирают и распределяют средства. При этом на каждый вид пожертвований есть ограничение. По данным федеральной избирательной комиссии, физическое лицо может в течение одного избирательного цикла внести в комитет кандидата до $3300.
Также существуют суперкомитеты политический действий. Они не жертвуют деньги напрямую кандидату или его кампании и официально действуют вне зависимости от стратегии кандидата. Такие организации могут получать неограниченное количество средств.
Как только партии определили своих кандидатов, начинается финальный этап президентских выборов, неофициально обязательной частью которого являются дебаты.
Дебаты станут первой проверкой мнения избирателей после скандального суда против Трампа в Нью-Йорке и приговора сыну президента Хантеру, говорит Дубравский. Задача Байдена на дебатах – создать Трампу имидж преступника и показать, что эти выборы – не референдум по первому сроку Байдена.
Что делает новый президент, после того как его избрали
После победы на выборах кандидат усиленно готовится вступить в должность президента. На практике к этому моменту многие кадровые решения и «черновики» будущей внутри- и внешнеполитической повестки уже подготовлены. Победитель еще до вступления в должность ежедневно получает доступ к секретным докладам по национальной безопасности. Кроме того, он встречается с представителями как политической элиты страны, так и бизнеса.
Команда действующего президента, как правило, активно взаимодействует с окружением будущего в подготовке транзита власти. Одновременно с этим идут переговоры с представителями обеих партий в конгрессе. Их цель – согласовать кандидатов на разные посты в администрации, так как некоторые из них должны быть одобрены в сенате. При этом новый президент может обойти сенат, назначив исполняющих обязанности министров, хотя здесь есть и ограничения.
После инаугурации президента традиционно отсчитывают первые 100 дней. Предполагается, что это наиболее благоприятный период, когда новый глава государства и его команда могут реализовать самые важные пункты своей избирательной программы. Тем не менее вероятность успешной деятельности зависит от расстановки сил в конгрессе. Если партия президента обладает большинством в обеих палатах, то его инициативы будут одобрены с большей вероятностью. В противном случае он столкнется с усиленным сопротивлением оппозиции.