В чем суть условий мира Владимира Путина

В чем суть условий мира Владимира ПутинаЗападу они не нравятся, но эксперты считают их отражающими «реалии на земле»
Заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня прозвучали 14 июня на встрече с сотрудниками МИДа. Такие мероприятия не проводились с 2021 г. Россия готова немедленно прекратить боевые действия, если вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Они должны предполагать полное снятие санкций. Москва готова начать мирные переговоры с украинской стороной, если Киев официально заявит об отказе от стремления к вступлению в НАТО. Хотя прошлая попытка говорить с украинскими властями в конце марта 2022 г. провалилась, несмотря на то что тогда Россия и отвела армию от Киева.
Требования нынешней мирной инициативы Путина стали более жесткими и исходят из изменившихся политических реалий, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. При этом, продолжает эксперт, план Путина выглядит достаточно сбалансированным и российский лидер таким образом дает понять, что в будущем требования могут стать более жесткими. «В Москве отлично понимают, что Киев не согласится на подобные требования, но не исключено, что в будущем за счет успеха российских войск на поле боя мирный план будет включать в себя еще более жесткие пункты», – резюмирует эксперт. С ним согласен и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Предложение президента об отводе ВСУ за административные границы четырех регионов на встрече с МИДом – сигнал США и их военно-политическим союзникам, поддерживающим Киев.
Антироссийские санкции
С момента начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. только Евросоюз ввел 13 пакетов жестких санкций против ключевых российских предприятий, финансовой, транспортной, добывающей и других сфер, ограничил возможности внешней торговли, включая третьи страны. Параллельно санкции вводили также США, Великобритания, Канада, Япония, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия.
Заявления Владимира Путина об условиях прекращения огня прозвучали 14 июня на встрече с сотрудниками МИДа. Такие мероприятия не проводились с 2021 г. Россия готова немедленно прекратить боевые действия, если вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Они должны предполагать полное снятие санкций. Москва готова начать мирные переговоры с украинской стороной, если Киев официально заявит об отказе от стремления к вступлению в НАТО. Хотя прошлая попытка говорить с украинскими властями в конце марта 2022 г. провалилась, несмотря на то что тогда Россия и отвела армию от Киева.
Требования нынешней мирной инициативы Путина стали более жесткими и исходят из изменившихся политических реалий, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. При этом, продолжает эксперт, план Путина выглядит достаточно сбалансированным и российский лидер таким образом дает понять, что в будущем требования могут стать более жесткими. «В Москве отлично понимают, что Киев не согласится на подобные требования, но не исключено, что в будущем за счет успеха российских войск на поле боя мирный план будет включать в себя еще более жесткие пункты», – резюмирует эксперт. С ним согласен и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Предложение президента об отводе ВСУ за административные границы четырех регионов на встрече с МИДом – сигнал США и их военно-политическим союзникам, поддерживающим Киев. Это демонстрация уверенности российского руководства в том, что в последние месяцы инициатива находится на стороне России не только с точки зрения ситуации на поле боя, но и с точки зрения функционирования оборонно-промышленного комплекса: в отличие от возможностей Запада в части поддержки ВСУ.
Ситуация на поле боя
В середине февраля, после многомесячных тяжелых атак, Минобороны России подтвердило взятие укрепленного и удерживаемого ВСУ с 2014 г. пригорода Донецка – Авдеевки. Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал причиной отступления ВСУ из укрепрайона дефицит снарядов, массированных поставок которых Киев на тот момент ожидал от Запада. После этого российская зона контроля расширялась. В начале мая Минобороны заявило о занятии поселка Очеретино к северу от Авдеевки и линии сел к западу от нее, что создает угрозу связи украинских частей в районе Торецка с расположенным западнее Покровском – одной из логистических баз ВСУ в Донбассе. К началу июня линия фронта на этом участке была отодвинута от Донецка более чем на 10 км – бои переместились к северу и юго-западу от Очеретина.
Российские войска также продвигаются к югу от Донецка, постепенно выдавливая ВСУ с занимаемого ими выступа в районе Угледара, угрожающего российским коммуникациям с Мариуполем, – после занятия пригорода Донецка Марьинки в конце 2023 г. Наконец, несколько месяцев идут бои за город Часов Яр рядом с Бахмутом и к северу от Торецка. Кроме того, российские войска постепенно восстанавливают позиции, утраченные во время украинского контрнаступления лета 2023 г. в Запорожской области. Это район сел Работино на основном направлении прошлогодней атаки ВСУ (в середине мая, согласно заявлению Минобороны) и Старомайорское (в первой декаде июня).
При этом Путин в своем заявлении не упоминал территорию Харьковской области. Ее небольшая часть контролируется российскими войсками на востоке близ города Купянска, а также после начатых в мае операций – на севере в полосе вдоль границы с Белгородской областью. Еще в середине марта Путин заявил о необходимости создать «санитарную зону» в Харьковской области для защиты приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ. Минобороны России 13 июня сообщало о боях внутри города Волчанска (6 км от границы с Россией) и в прилегающих селах Харьковской области. После начала наступательных действий в приграничных с обстреливаемой ВСУ Белгородской областью районах Харьковщины западные страны заявили, что дадут разрешение на удары по пограничной российской территории поставленным ими дальнобойным оружием. В конце мая согласие подтвердили США, Германия, Франция, Швеция и другие поставляющие Киеву вооружения страны НАТО. Кроме того, в конце мая Дания также дала разрешение на применение планируемых к передаче Украине истребителей F-16.
Политическая позиция
Интеграция в западный военный альянс, от которой потребовал отказаться Путин, прописана в конституции Украины с 2019 г. Кроме того, в 2020 г. НАТО присвоило Украине статус партнера с расширенными возможностями. В июле 2023 г. был создан координирующий орган: Совет Украина – НАТО. По словам доцента Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, внести изменения в конституцию об отказе от интеграции в НАТО и возвращении к внеблоковому статусу может и Рада. При этом, по его словам, огромное значение имеет способ принятия конституционных поправок, так как в ряде случаев некоторые документы легко отменить.
Антироссийские санкции
С момента начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. только Евросоюз ввел 13 пакетов жестких санкций против ключевых российских предприятий, финансовой, транспортной, добывающей и других сфер, ограничил возможности внешней торговли, включая третьи страны. Параллельно санкции вводили также США, Великобритания, Канада, Япония, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия.
«В наиболее оптимальном для России варианте это должно быть народное волеизъявление украинцев: его отменить сложнее, с ним вынуждены будут считаться даже западные страны», – считает эксперт. Немедленно начать переговоры с точки зрения украинского права также мешает закон, подписанный Владимиром Зеленским 30 сентября 2022 г. Впрочем, российское руководство с 20 мая 2024 г., когда закончились полномочия Зеленского на посту президента, считает его нелегитимным и исключает переговоры с ним. Путин на встрече с МИДом вновь повторил, что считает единственной легитимной властью Украины сейчас Раду и ее спикера Руслана Стефанчука.
«Именно Верховная рада является сегодня легитимным органом, в отличие от исполнительной власти <...> причем председатель Верховной рады, исполняющий обязанности президента в силу статей 106 и 112, наделяется специальными полномочиями, в том числе в сфере обороны, безопасности, верховного главнокомандования вооруженными силами, – все там черным по белому прописано», – подчеркнул Путин. Стефанчук, по крайней мере юридически, сейчас занимает высшую политическую должность в украинской политсистеме, говорит заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Но эксперт уточняет, что надеяться на личную инициативу этого политика нельзя не только потому, что у него нет амбиций, но и из-за его лояльности Зеленскому.
Реакция Запада
Руководство Украины и некоторых стран Запада отвергло условия прекращения боевых действий, выдвинутые Путиным. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил телеканалу ARD, что немцам «нужен не навязанный, а честный и справедливый мир». Кроме того, канцлер обвинил Путина в стремлении внести разлад в лагерь европейских государств относительно поддержки Киева.
В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак 15 июня говорил, что украинская сторона не допустит «никаких компромиссов в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности своей страны». А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявления сделаны перед саммитом в Швейцарии.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на швейцарской конференции по Украине 16 июля заявил, что «ни одна ответственная нация не может сказать, что это разумная основа для мира». Киев, по его словам, будет готов сесть за стол переговоров с Россией только тогда, когда ВСУ добьются наилучшего положения на поле боя.
До этого 14 июня министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Москва не имеет права диктовать условия мира Киеву. Аналогичное заявление в тот же день сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, добавив, что цель России – контролировать Украину.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Путина в раскручивании истории о «якобы готовности вести мирные переговоры», как и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, назвавшая мирную инициативу «скорее пропагандистским трюком». «Предложение Путина означает, что Москва готова начать переговоры о мире, если Киев откажется от части своей территории», – заявила она.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет использовать новую инициативу «в работе с Китаем и другими странами мирового большинства».
Адресатом мирной инициативы Путина в первую очередь выступает не Запад, а страны глобального Юга, считает политолог Алексей Макаркин. По его словам, в них очень популярна идея прекращения огня на нынешней линии соприкосновения российских и украинских войск. Российская сторона, считает эксперт, согласна на прекращение огня, но при условии признания сложившихся «реалий на земле». «Если в Стамбуле речь только о республиках Донбасса, то теперь Москва требует признания и результатов референдума 2022 г.», – говорит эксперт.