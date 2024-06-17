В чем суть условий мира Владимира Путина

Требования нынешней мирной инициативы Путина стали более жесткими и исходят из изменившихся политических реалий, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. При этом, продолжает эксперт, план Путина выглядит достаточно сбалансированным и российский лидер таким образом дает понять, что в будущем требования могут стать более жесткими. «В Москве отлично понимают, что Киев не согласится на подобные требования, но не исключено, что в будущем за счет успеха российских войск на поле боя мирный план будет включать в себя еще более жесткие пункты», – резюмирует эксперт. С ним согласен и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Предложение президента об отводе ВСУ за административные границы четырех регионов на встрече с МИДом – сигнал США и их военно-политическим союзникам, поддерживающим Киев. Это демонстрация уверенности российского руководства в том, что в последние месяцы инициатива находится на стороне России не только с точки зрения ситуации на поле боя, но и с точки зрения функционирования оборонно-промышленного комплекса: в отличие от возможностей Запада в части поддержки ВСУ.