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Первый «саммит мира» с участием 90 государств не помог ситуации на Украине

Ведущие страны Запада прислали на него своих лидеров, а остальные части света от таких жестов воздержались
Владимир Кулагин
Глеб Мишутин
URS FLUEELER / AFP

На швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня прошел первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине, в котором приняли участие представители еще 91 государства разного уровня и восемь международных организаций. Самое статусное представительство было в первую очередь со стороны недружественных России стран (о составе делегаций см. материал на vedomosti.ru от 15 июня).

Власти России так и не были приглашены на конференцию, на которую, впрочем, они не собирались ехать при любом раскладе. Китай отказался участвовать в саммите, в том числе из-за отсутствия российской делегации. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом форума констатировал, что Кремлю «нечего передать» участникам саммита.

«Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», – сказал он (цитата по ТАСС). Владимир Зеленский, легитимность которого как главы украинского государства оспаривает Кремль, на итоговой пресс-конференции заявил, что второй подобный саммит состоится «не через годы, а через месяцы», не уточнив деталей.

Во второй день на повестку дня саммита было вынесено три темы: ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарное измерение конфликта. Им и был посвящен итоговый документ (см. врез), где, в частности, зафиксирован призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. В нем же говорится, что «достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами» – пусть и без прямого упоминания России. Участники сошлись и в том, что угроза ядерным оружием или его применение недопустимы, а свободное и безопасное торговое судоходство имеет важнейшее значение, как и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Наконец, они призвали освободить военнопленных путем обмена всех на всех, а всех детей, как и задержанных гражданских, вернуть на Украину.

Президент Швейцарии Виола Ахмед признала, что по итогам прошедшего форума остается ключевым вопрос, как и когда Россия может быть включена в переговорный процесс. Согласно данным швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы провести следующий «саммит мира», сейчас считается Саудовская Аравия – в том числе из-за желания ряда государств видеть на форуме представителей России. При этом Ахмед выразила готовность провести и второй форум.

Подписи под документом

Итоговый документ конференции поддержали 79 стран и четыре организации. Среди отказавшихся сделать это Армения (была представлена секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном), Индия (секретарь МИДа и бывший посол в России Паван Капур), Саудовская Аравия (глава МИДа Фейсал бен Фархан аль-Сауд), Словакия, ЮАР (советник президента Сидней Муфамади), ОАЭ (советник президента Анвар Гаргаш), Бахрейн, Индонезия, Таиланд, Суринам, Ливия, Мексика. Бразилия изначально позиционировала себя лишь как наблюдатель в лице посла в Швейцарии Клаудии Фонсеки Бузи, ровно как и Ватикан с госсекретарем Пьетро Паролином. А президент Колумбии Густаво Петро и вовсе в последний момент отказался от участия в саммите – «в честь [убитого в 1986 г. премьера Швеции] Улофа Пальме», который знал, «как поднять флаг мира во всем мире». Но при этом ряд сохраняющих рабочие отношения с Россией стран итоговый документ одобрили – например, Сербия (министр иностранных дел Марко Джурич), Венгрия (глава МИДа Петер Сийярто) и Турция (их коллега Хакан Фидан), а также член СНГ Молдавия (президент Майя Санду). Интересно, что в саммите участвовала и президент частично признанного Косова Вьоса Османи, которой Зеленский пожал руку, пусть Украина и не признает этот сербский край в качестве независимой страны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан был в первый день одним из самых лояльных спикеров относительно условий прекращения огня, которые 14 июня перечислил президент России Владимир Путин (вывод войск ВСУ из четырех новых регионов России и отказ от амбиций Киева стать членом НАТО). «Перед нами лежит украинский мирный план, Россия недавно высказала некоторые условия. Несмотря на условия, которые были обозначены, это важные шаги в контексте того, откуда можно начать движение», – сказал он. Призывал в Швейцарии стороны к «тяжелым компромиссам» и представитель Саудовской Аравии.

При этом результаты конференции в Швейцарии, по мнению замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, не могут послужить базисом для развития процесса с участием мнения Москвы и Пекина, так как их инициативы предполагают начать переговорный процесс с нуля. Поэтому, если дальнейшие «саммиты мира» будут строиться на договоренностях, достигнутых в Швейцарии, то они не смогут обеспечить присутствия России и КНР. А следовательно, приблизить мирное урегулирование конфликта на Украине, заключает он.

Страны Глобального юга находятся в позиции нейтралитета по отношению к происходящему, поэтому они так или иначе открыты к предложениям обеих сторон конфликта, считает программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Для ряда стран неприезд на саммит – это «признание своей антизападной позиции», отмечает Суслов: «А многие государства Глобального юга послали на конференцию делегации из чиновников второго и третьего классов. Таким образом они, с одной стороны, не входят в конфронтацию с Западом, но при этом демонстрируют свое несогласие с неучастием России в мирном процессе».

Один факт их присутствия на саммите вовсе не свидетельствует об их антироссийской направленности в политике, отмечает Барабанов. При этом говорить об успехе саммита можно только в контексте пиар-усилий Украины, на положениях которой зиждилась дискуссия на этой конференции. К завершению конфликта саммит вряд ли приблизит как минимум потому, что российская точка зрения на нем представлена не была, уверен эксперт.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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