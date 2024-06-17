Первый «саммит мира» с участием 90 государств не помог ситуации на Украине

Во второй день на повестку дня саммита было вынесено три темы: ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарное измерение конфликта. Им и был посвящен итоговый документ (см. врез), где, в частности, зафиксирован призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. В нем же говорится, что «достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами» – пусть и без прямого упоминания России. Участники сошлись и в том, что угроза ядерным оружием или его применение недопустимы, а свободное и безопасное торговое судоходство имеет важнейшее значение, как и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Наконец, они призвали освободить военнопленных путем обмена всех на всех, а всех детей, как и задержанных гражданских, вернуть на Украину.