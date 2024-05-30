Кремль считает беспрецедентным давление ЕС на Венгрию
Венгрия подвергается сильнейшему давлению со стороны Евросоюза (ЕС) из-за своей самостоятельности, в том числе в части неприсоединения к антироссийской политике. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран – членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе», – сказал Песков.
Он отметил, что руководство Венгрии подвергается незамаскированному, беспрецедентному давлению. При этом Кремль не берется судить, какие у этого могут быть последствия.
30 мая Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что лидеры стран ЕС планируют «наказать» Венгрию за нежелание помочь Киеву и не допустить ее представителей до высоких постов в Еврокомиссии. Издание также пишет, что премьер-министр республики Виктор Орбан является союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС, и отмечает, что в союзе накопилось раздражение позицией Будапешта по Украине и санкциям против России. Среди последних примеров такой самостоятельности Венгрии – блокировка переговоров о вступлении Украины в ЕС, о чем 29 мая сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.