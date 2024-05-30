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Кремль считает беспрецедентным давление ЕС на Венгрию

Ведомости

Венгрия подвергается сильнейшему давлению со стороны Евросоюза (ЕС) из-за своей самостоятельности, в том числе в части неприсоединения к антироссийской политике. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран – членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе», – сказал Песков.

Он отметил, что руководство Венгрии подвергается незамаскированному, беспрецедентному давлению. При этом Кремль не берется судить, какие у этого могут быть последствия.

30 мая Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что лидеры стран ЕС планируют «наказать» Венгрию за нежелание помочь Киеву и не допустить ее представителей до высоких постов в Еврокомиссии. Издание также пишет, что премьер-министр республики Виктор Орбан является союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС, и отмечает, что в союзе накопилось раздражение позицией Будапешта по Украине и санкциям против России. Среди последних примеров такой самостоятельности Венгрии – блокировка переговоров о вступлении Украины в ЕС, о чем 29 мая сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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