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Politico узнало о планах ЕС «наказать» Венгрию за блокировку помощи Киеву

Ведомости

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) планируют «наказать» Венгрию за сопротивление оказанию помощи Киеву и не допустить ее представителей до высоких постов в Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Речь, в частности, идет о еврокомиссаре по вопросам соседства и расширения Оливере Вархели. По данным издания, национальные правительства не заинтересованы в том, чтобы он сохранил пост.

Politico также называет премьер-министра Виктора Орбана союзником президента РФ Владимира Путина в ЕС и отмечает, что европейские лидеры испытывают все большее раздражение из-за позиции Будапешта по Украине и санкциям против России. Собеседник издания отметил, что вряд ли даже стоит вопрос о том, чтобы позволить Будапешту сохранить контроль над какой-либо влиятельной сферой в ЕК.

В конце 2023 и начале 2024 г. Орбан препятствовал выделению 50 млрд евро помощи Украине. В эту сумму входили кредиты на 33 млрд евро и гранты на 17 млрд евро на период до 2027 г. Договоренность с Будапештом была достигнута только в феврале 2024 г.

В марте Совет ЕС согласовал выделение 5 млрд евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 г. 27 мая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Венгрия продолжает блокировать это решение.

По данным Bloomberg, Будапешт также блокирует предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне этого года. Ожидается, что объявление о старте переговоров будет сделано во время заседания Совета ЕС 25 июня. Агентство пишет, что это решение поддерживают почти все страны – члены ЕС. Венгрия же выражает обеспокоенность из-за положения венгерских меньшинств на западе Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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