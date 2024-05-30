Politico узнало о планах ЕС «наказать» Венгрию за блокировку помощи Киеву

По данным Bloomberg, Будапешт также блокирует предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне этого года. Ожидается, что объявление о старте переговоров будет сделано во время заседания Совета ЕС 25 июня. Агентство пишет, что это решение поддерживают почти все страны – члены ЕС. Венгрия же выражает обеспокоенность из-за положения венгерских меньшинств на западе Украины.