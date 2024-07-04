Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах через посредников

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах через посредниковПо его мнению, это маловероятный сценарий
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров по разрешению украинского конфликта через посредников по примеру договоренности о зерновом коридоре. По его мнению, это представляется маловероятным, потому что посредники не могут быть наделены правом подписывать окончательные документы.
Отвечая на вопрос «Ведомостей», Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры. Вопрос в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них представляется маловероятным, сказал он, – прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. «И более того – даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательных документов», – сказал президент.
«Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посредникам такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю это маловероятным», – сказал Путин.
При этом в принципе Россия приветствует посредничество в ходе переговорного процесса – как, например, это делал Эрдоган в Стамбуле в марте 2022 г.
Когда российские войска стали под Киевом, напомнил Путин, отвечая на вопрос журналистов, РФ получила предложение и даже просьбу прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны. Россия это сделала, но украинская сторона не прекратила боевые действия – якобы из-за того, что центральной власти на Украине подчиняются не все соединения.
«Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», – пояснил президент, добавив, что РФ не может себе позволить, чтобы этим прекращением огня воспользовался противник.
На встрече «ШОС плюс» 4 июля Путин заявил, что стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине. По его словам, в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Россия, подчеркнул Путин, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Тогда от переговоров отказалась именно Украина, причем сделала это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорили прямо и открыто.
30 июня Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer допустил возможность переговоров Украины с Россией через посредников по аналогии с соглашением о «зерновом коридоре». По словам Зеленского, в случае «зернового коридора» были подписаны два зеркальных соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Россией, между которыми были ООН и Турция. По мнению украинского лидера, такая модель может быть использована и в других сферах. Посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины, подчеркнул Зеленский.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в ходе саммита ШОС о готовности Анкары внести свой вклад и, может, заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. В Кремле исключили такую возможность.
3 июля Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что не ждет участия Путина в переговорах «в ближайшее время», однако допускает, что президента России могут пригласить на следующий «саммит мира». Зеленский также выступил за активизацию усилий США и Китая по мирному урегулированию конфликта. Вашингтон и Пекин, по его мнению , могли бы стать посредниками в этом вопросе.
Свои условия мира 14 июня предлагал Путин. По его словам, Москва готова к переговорам «хоть завтра», если Украина выведет свои войска со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает их частью России на международном уровне, официально откажется от вступления в НАТО, а Запад снимет антироссийские санкции. После этого, отметил Путин, незамедлительно последует приказ о прекращении огня и начале переговоров. В тот же день Зеленский назвал условия российского президента «ультиматумом». Раскритиковали инициативу Путина также в странах Запада. Позже в Москве заявили, что ожидали такой реакции.