На встрече «ШОС плюс» 4 июля Путин заявил, что стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине. По его словам, в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. Россия, подчеркнул Путин, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Тогда от переговоров отказалась именно Украина, причем сделала это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорили прямо и открыто.