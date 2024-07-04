Путин: стамбульские соглашения можно заложить в основу переговоров по Украине

Делегации РФ и Украины проводили переговоры через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «лоббисты войны» саботировали стамбульские соглашения между Россией и Украиной.