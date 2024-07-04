Путин: стамбульские соглашения можно заложить в основу переговоров по Украине

Путин: стамбульские соглашения можно заложить в основу переговоров по УкраинеПрезидент России выступил на встрече в формате «ШОС плюс»
Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече «ШОС плюс».
«Стамбульские договоренности остаются на столе, и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», – сказал президент.
12 апреля Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной.
Делегации РФ и Украины проводили переговоры через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «лоббисты войны» саботировали стамбульские соглашения между Россией и Украиной.
Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине воевать с Россией.