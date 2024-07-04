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Путин: стамбульские соглашения можно заложить в основу переговоров по Украине

Президент России выступил на встрече в формате «ШОС плюс»
Ведомости

Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече «ШОС плюс».

«Стамбульские договоренности остаются на столе, и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», – сказал президент.

12 апреля Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. 

Делегации РФ и Украины проводили переговоры через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что «лоббисты войны» саботировали стамбульские соглашения между Россией и Украиной. 

Путин говорил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине воевать с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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