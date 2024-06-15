NYT опубликовала проект стамбульского договора о нейтралитете Украины
Газета The New York Times (NYT) заявила, что в ее распоряжение попал текст проекта соглашения о нейтралитете Украины, который украинская и российская делегация планировали подписать после встречи в Стамбуле весной 2022 г. Газета опубликовала текст на своем сайте, проект соглашения содержит 18 статей.
Делегации РФ и Украины проводили переговоры через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен.
«Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» изданию предоставили украинские, российские и европейские источники, а подлинность документа, как утверждается, подтвердили участники переговоров и другие близкие к ним люди. Большая часть проекта соглашения не раскрывалась до этого момента, отмечает NYT, а рассмотренные газетой документы «проливают свет на разногласия», которые предстоит преодолеть сторонам конфликта.
«Вопросы, которые необходимо будет решить при любом будущем мирном регулировании, очевидны и фактически были в центре переговоров два года назад, на которых условия мира изучались в мельчайших подробностях», – пишет издание.
Россия изначально добивалась признания Киевом Крыма как часть России, но к 15 апреля (проект опубликован по состоянию на эту дату) стороны согласились исключить тему полуострова из своего договора, указывает NYT. Кроме того, проект соглашения поднимал тему статуса русского языка в республике. Украина в течение 30 дней в случае подписания договора должна была бы снять «все ограничения на использование русского языка в любой сфере».
Российская сторона также предложила Украине отменить санкции, введенные против Москвы с 2014 г. Кроме того, Киев призвали уступить всю свою восточную часть страны – ДНР и ЛНР, а также запретить называть места в честь украинских борцов за независимость, перечисляет NYT.
«Украина признает независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины и в связи с этим внесет комплексные изменения в национальное законодательство», – говорится в проекте.
В проекте прописывались и ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна может иметь в своем арсенале. Украинская сторона была готовы принять такие ограничения, но стремилась к более высоким лимитам, отмечает газета.
В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Президент РФ Владимир Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.