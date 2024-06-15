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NYT опубликовала проект стамбульского договора о нейтралитете Украины

Ведомости

Газета The New York Times (NYT) заявила, что в ее распоряжение попал текст проекта соглашения о нейтралитете Украины, который украинская и российская делегация планировали подписать после встречи в Стамбуле весной 2022 г. Газета опубликовала текст на своем сайте, проект соглашения содержит 18 статей.

Делегации РФ и Украины проводили переговоры через несколько недель после начала спецоперации, последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен.

«Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» изданию предоставили украинские, российские и европейские источники, а подлинность документа, как утверждается, подтвердили участники переговоров и другие близкие к ним люди. Большая часть проекта соглашения не раскрывалась до этого момента, отмечает NYT, а рассмотренные газетой документы «проливают свет на разногласия», которые предстоит преодолеть сторонам конфликта.

«Вопросы, которые необходимо будет решить при любом будущем мирном регулировании, очевидны и фактически были в центре переговоров два года назад, на которых условия мира изучались в мельчайших подробностях», – пишет издание.

Россия изначально добивалась признания Киевом Крыма как часть России, но к 15 апреля (проект опубликован по состоянию на эту дату) стороны согласились исключить тему полуострова из своего договора, указывает NYT. Кроме того, проект соглашения поднимал тему статуса русского языка в республике. Украина в течение 30 дней в случае подписания договора должна была бы снять «все ограничения на использование русского языка в любой сфере».

Российская сторона также предложила Украине отменить санкции, введенные против Москвы с 2014 г. Кроме того, Киев призвали уступить всю свою восточную часть страны – ДНР и ЛНР, а также запретить называть места в честь украинских борцов за независимость, перечисляет NYT.

«Украина признает независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины и в связи с этим внесет комплексные изменения в национальное законодательство», – говорится в проекте.

В проекте прописывались и ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна может иметь в своем арсенале. Украинская сторона была готовы принять такие ограничения, но стремилась к более высоким лимитам, отмечает газета.

В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Президент РФ Владимир Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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