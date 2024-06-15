NYT опубликовала проект стамбульского договора о нейтралитете Украины

В марте в Кремле подтвердили, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Президент РФ Владимир Путин 14 июня вновь поднял тему диалога с Киевом. На встрече с руководством МИДа он назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.