Эрдоган: военное лобби саботировало стамбульские соглашения по Украине
Лоббисты войны саботировали стамбульские соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед военнослужащими на учениях Efes-2024.
«Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему», – сказал он (цитата по ТАСС).
Эрдоган подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной увеличивает финансовые издержки по всему миру. По его словам, неясно, сколько продлится конфликт и чем он закончится.
24 мая президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом возможны при соблюдении текущих реалий в зоне спецоперации. Кроме того, к обсуждению можно вернуться только при соблюдении договоренностей, которые были достигнуты во время переговоров в Белоруссии и Турции.