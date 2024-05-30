Эрдоган: военное лобби саботировало стамбульские соглашения по Украине

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом возможны при соблюдении текущих реалий в зоне спецоперации. Кроме того, к обсуждению можно вернуться только при соблюдении договоренностей, которые были достигнуты во время переговоров в Белоруссии и Турции.