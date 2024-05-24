Путин: возврат к переговорам с Киевом возможен при учете реалий спецоперации
Россия готова к переговорам по Украине, но только при учете текущих реалий в зоне спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров.
«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и Турции. И исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – заявил он.
24 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам по Украине, но только для достижения целей спецоперации. Песков отметил, что цели спецоперации и реалии понятные, а в Конституции Российской Федерации закреплен состав регионов страны. Он добавил, что сообщения о готовности Москвы к переговорам на условиях сохранения текущей линии фронта не соответствуют действительности.
24 мая Reuters со ссылкой на четыре источника писал, что президент России якобы готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешние линии фронта. По словам двух собеседников агентства, Путин может считать, что российская армия достигла достаточно успехов, чтобы завершить боевые действия.
После начала Россией спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласно которому запрещаются переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. В марте этого года Песков подтвердил, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об условиях стамбульского договора.