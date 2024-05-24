Reuters: Путин готов к переговорам при признании Украиной границ по линии фронта
Президент РФ Владимир Путин готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня, если она признает в качестве границ нынешние линии фронта. Об этом Reuters сообщили четыре источника.
По словам двух собеседников агентства, Путин может считать, что российская армия достигла достаточно успехов, чтобы завершить боевые действия. Кроме того, сообщили источники, президент не хочет объявлять о новой волне мобилизации и предпочел бы использовать нынешнюю динамику развития России, оставив спецоперацию позади. Если же Киев и Запад не отреагируют нужным Путину образом, то он готов продолжить борьбу «столько, сколько потребуется», сказали собеседники Reuters.
Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил агентству, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта к диалогу и добавил, что страна не хочет «вечной войны».
После начала Россией спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласно которому запрещаются переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин.
В марте этого года Песков подтвердил, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об условиях стамбульского договора. По данным издания, обсуждалось, что под контролем РФ сохранился бы только Крым, а будущее ДНР и ЛНР было бы решено позже в ходе личных переговоров Путина и Зеленского.
В ходе визита в Китай 17 мая Путин вновь заявил, что Россия готова к обсуждению. Но на конференции по Украине в Женеве, на которую РФ не пригласили, будут обсуждаться какие-то формулы, исходя из «хотелок» Киева, а не реальной ситуации, сказал президент.