Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Китай: главное

«Будущее человечества зависит от всего человечества», – сказал Путин. Россия и Китай являются частью цивилизации, и у обеих стран есть свое мнение, как все должно развиваться, отметил он. Это развитие должно быть конструктивным и должно учитывать интересы всех участников международного общения, сказал он. По его словам, все должны иметь возможность искать решения сложных вопросов, которые сейчас стоят. Путин также подчеркнул, что взаимодействие с Китаем не направлено против других стран.