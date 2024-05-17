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Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Китай: главное

Президент ответил на вопросы журналистов о партнерстве РФ и КНР, украинском конфликте и многополярном мире
Елена Мухаметшина
Екатерина Щербинина
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Китай пресс-конференцией для российских журналистов. Поездка проходила 16-17 мая, в ходе нее российский президент посетил Пекин и Харбин. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си Цзиньпин – это также была его первая международная поездка после переизбрания. 

О партнерстве с Китаем

Путин поблагодарил Си Цзиньпина и китайское руководство за создание теплой атмосферы для совместной работы. По его словам, переговоры были содержательными и насыщенными. Это государственный визит, но при этом чисто рабочая поездка, в ходе которой было много тем для обсуждений. 

«Будущее человечества зависит от всего человечества», – сказал Путин. Россия и Китай являются частью цивилизации, и у обеих стран есть свое мнение, как все должно развиваться, отметил он. Это развитие должно быть конструктивным и должно учитывать интересы всех участников международного общения, сказал он. По его словам, все должны иметь возможность искать решения сложных вопросов, которые сейчас стоят. Путин также подчеркнул, что взаимодействие с Китаем не направлено против других стран.

О конфликте на Украине

Президент РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Что касается Харькова, то планов по его захвату нет. Путин напомнил, что 18 марта говорил о необходимости создания буферной зоны на этом направлении в случае, если обстрелы российских приграничных регионов не прекратятся. Сейчас Вооруженные силы РФ как раз и работают над этой задачей, пояснил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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