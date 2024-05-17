Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Китай: главное

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Китай: главноеПрезидент ответил на вопросы журналистов о партнерстве РФ и КНР, украинском конфликте и многополярном мире
Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Китай пресс-конференцией для российских журналистов. Поездка проходила 16-17 мая, в ходе нее российский президент посетил Пекин и Харбин. Китай стал первой страной, которую посетил Путин после вступления в должность президента на новый срок. В марте 2023 г. с государственным визитом в России был председатель КНР Си Цзиньпин – это также была его первая международная поездка после переизбрания.
О партнерстве с Китаем
Путин поблагодарил Си Цзиньпина и китайское руководство за создание теплой атмосферы для совместной работы. По его словам, переговоры были содержательными и насыщенными. Это государственный визит, но при этом чисто рабочая поездка, в ходе которой было много тем для обсуждений.
«Будущее человечества зависит от всего человечества», – сказал Путин. Россия и Китай являются частью цивилизации, и у обеих стран есть свое мнение, как все должно развиваться, отметил он. Это развитие должно быть конструктивным и должно учитывать интересы всех участников международного общения, сказал он. По его словам, все должны иметь возможность искать решения сложных вопросов, которые сейчас стоят. Путин также подчеркнул, что взаимодействие с Китаем не направлено против других стран.
О конфликте на Украине
Президент РФ заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Что касается Харькова, то планов по его захвату нет. Путин напомнил, что 18 марта говорил о необходимости создания буферной зоны на этом направлении в случае, если обстрелы российских приграничных регионов не прекратятся. Сейчас Вооруженные силы РФ как раз и работают над этой задачей, пояснил он.