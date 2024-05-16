РФ и Китай планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири - 2»

25 января Новак рассказал, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. вырастет на 11% к уровню 2023 г. до 108 млрд куб. м. Он пояснил, что росту экспорта газа в текущем году будет способствовать постепенный выход газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки в Китай, на проектную мощность.