РФ и Китай планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири - 2»
Подписание контракта по строительству газопровода «Сила Сибири - 2» из РФ в Китай через Монголию может совершиться в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд куб. м газа через территорию Монголии. Есть еще другие новые проекты», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Поставки газа по российскому магистральному газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в сутки.
25 января Новак рассказал, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. вырастет на 11% к уровню 2023 г. до 108 млрд куб. м. Он пояснил, что росту экспорта газа в текущем году будет способствовать постепенный выход газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки в Китай, на проектную мощность.
14 декабря 2023 г. представители «Газпрома» и CNPC в ходе заседания в Пекине обсудили проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.