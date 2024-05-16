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РФ и Китай планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири - 2»

Ведомости

Подписание контракта по строительству газопровода «Сила Сибири - 2» из РФ в Китай через Монголию может совершиться в ближайшее время, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд куб. м газа через территорию Монголии. Есть еще другие новые проекты», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Поставки газа по российскому магистральному газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в сутки.

25 января Новак рассказал, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. вырастет на 11% к уровню 2023 г. до 108 млрд куб. м. Он пояснил, что росту экспорта газа в текущем году будет способствовать постепенный выход газопровода «Сила Сибири», по которому идут поставки в Китай, на проектную мощность.

14 декабря 2023 г. представители «Газпрома» и CNPC в ходе заседания в Пекине обсудили проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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