Как прошел первый день государственного визита Владимира Путина в Китай

Как прошел первый день государственного визита Владимира Путина в КитайНеформальная встреча с Си Цзиньпином, где могла обсуждаться спецоперация на Украине, продлилась около четырех часов
Владимир Путин 16 мая начал двухдневный государственный визит в Китай. Эта страна стала первой, которую президент России посетил после вступления в должность. В ответ на визит Си Цзиньпина год назад. Путин прилетел в аэропорт Пекина «Шоуду» около 5 утра по местному времени (полночь по Москве).
Церемония официальной встречи с Си на площади перед Домом народных собраний должна была начаться в 11.00. Там по периметру была расстелена красная ковровая дорожка, по ней бродил с метелкой человек, вычищая пылинки. В какой-то момент появилась толпа маленьких детей с букетами, китайскими и российскими флажками.
А для наглядной иллюстрации дружбы народов на площади собрали детей из китайской школы «Шицзя» и из школы при российском посольстве. По команде дети начали скандировать кричалки. На вопрос, о чем кричалка, сотрудники российского посольства ответили, что она о крепкой российско-китайской дружбе. «И о многополярном мире тоже»? – шутили журналисты.
Незадолго до 11 утра по лестнице Дома народных собраний к месту встречи стали спускаться члены российской делегации. Путин прибыл практически вовремя – Си уже ожидал его на площади. Главы государств прошли к подиуму в центре – под гимн России, а затем Китая.
На площади Тяньаньмэнь стреляли пушки. Посмотрев марш почетного караула, лидеры сами сделали круг почета по площади. Когда Путин подходил к оркестру, грянули «Подмосковные вечера».
Направления для взаимодействия
Сначала переговоры проходили в узком составе. Путин начал их со слов, что рад спустя полгода снова встретиться с Си в «гостеприимном Китае» (он был в Пекине недавно, в октябре 2023 г., на форуме «Один пояс – один путь»).
Президент России поблагодарил Си за поздравление с переизбранием и за приглашение. А первые государственные визиты двух лидеров в гости друг к другу Путин назвал подтверждением того значения, которое придается в Москве и Пекине развитию двусторонних отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».
Путин сказал, что двусторонний оборот между странами в 2023 г. увеличился почти на четверть и составил $227 млрд. Китай для России является главным партнером в торгово-экономической сфере, а Россия вышла на 4-е место в списке торговых партнеров КНР. По словам президента, в числе приоритетных областей сотрудничества – энергетика, сельское хозяйство, высокие технологии, инфраструктура, строительство и транспорт.
Затем переговоры продолжились в широком составе, в них участвовали также главы госкомпаний, госкорпораций и банков. Путин напомнил, что сформирован «портфель» из 80 крупных совместных инвестпроектов в разных областях. По его словам, сейчас 90% расчетов между двумя странами происходят в национальной валюте.
Участники российской делегации
С российской стороны в переговорах в узком составе участвовали:
министр обороны Андрей Белоусов;
секретарь Совбеза Сергей Шойгу;
министр иностранных дел Сергей Лавров;
первый вице-премьер Денис Мантуров;
вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак;
замруководителя администрации президента Максим Орешкин;
помощник президента Юрий Ушаков;
посол России в Китае Игорь Моргулов;
министр финансов Антон Силуанов;
председатель Центробанка Эльвира Набиуллина;
директор ФСВТС Дмитрий Шугаев;
гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
К делегации в широком составе присоединились:
председатель правления «Сбербанка» Герман Греф;
член бюро правления РСПП Олег Дерипаска;
предправления «Банка ВТБ» Андрей Костин;
предправления «Новатэка» Леонид Михельсон;
предправления «НК «Роснефть» Игорь Сечин;
председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
бизнесмен Геннадий Тимченко;
глава Роспотребнадзора Анна Попова;
вице-премьер Татьяна Голикова;
министр культуры Ольга Любимова;
председатель российской части российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
Переговоры и в узком, и в широком составе, как обычно, проходили в закрытом от СМИ режиме. Но после них Путин и Си вышли к журналистам с заявлениями. Перед этим в зал пришли члены делегаций, в том числе новый министр обороны Андрей Белоусов. Правда, на вопросы журналистов он отвечать не стал.
Си в своем заявлении также отметил, что «Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями». Он назвал пять принципов, на которых выстроено взаимодействие Москвы и Пекина. Первый принцип: «на основе взаимоуважения твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов обеих сторон».
Второй: «придерживаться обоюдного выигрыша для формирования новой архитектуры взаимовыгодного сотрудничества».
Третий принцип связан с расширением культурных связей между двумя странами. По словам Си, «произведения Пушкина и Толстого читают в простых китайских семьях, а традиционная китайская культура в лице пекинской оперы и тайцзицюань пользуется большой популярностью среди российского народа».
Четвертый: «продвигать различия глобального управления в верном русле», что означает многоцентричную международную систему, и продвижение многополярного мира.
Пятым принципом оказалось продвижение «политического урегулирования проблем горячих точек ради правды и справедливости». Си также упомянул о необходимости безотлагательного урегулирования палестино-израильского конфликта.
Путин оценил обстановку переговоров как «дружескую», но «прагматичную». Глава российского государства подчеркнул, что «обе страны проводят независимую и самостоятельную политику». По его словам, Россия и Китай «солидарно работают над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства», центральную роль в котором должна играть ООН и ее Совет Безопасности.
Кроме того, Россия и Китай выступают за «реформирование и деполитизацию» таких институтов, как G20 и «Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества». По словам Путина, в этом регионе нет места закрытым военно-политическим альянсам.
Приоритетной же на переговорах, отметил Путин, была тема торгово-инвестиционного взаимодействия: «Россия и Китай и далее будут укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов». Еще одно направление – взаимодействие в энергетике. Он напомнил, что «Росатом» строит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу». Путин подчеркнул, что в сфере промышленной кооперации Россия приветствует присутствие на своем рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники.
Главным подписанным документом стало Совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Всего вместе с этим заявлением было подписано 11 документов.
Культурная программа и самое главное
От переговоров члены делегаций вернулись к церемониям: Си дал торжественный прием в честь Путина. Впрочем, перерыв был недолгим: после него президент с членами российской делегации встретились с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, визит которого планируется в Россию летом этого года. Путин возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.
А затем президента и российскую делегацию ожидал визит в театр.
Государственный Большой театр Китая напоминает круглый аквариум. Зал, где глав государств ждали на торжественную церемонию открытия Годов культуры России и Китая и концерт в честь 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, был полностью в красных тонах, его украшали китайские фонарики, а балконы были завешаны российскими и китайскими флагами. Все внимание российских журналистов было приковано к бывшему и нынешнему министрам обороны [Сергею] Шойгу и Белоусову.
Оба не стали отвечать на вопросы. Белоусов на концерте сидел в компании российских губернаторов, а Шойгу долго что-то обсуждал с министром культуры Ольгой Любимовой.
Приехав в театр, Путин и Си выступили с приветственными словами. Затем они сели в зале и около получаса слушали концерт.
Программу составляли и гости, и хозяева: за Центральным оркестром народных инструментов КНР выступил Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Осипова. Программа для Путина и Си и членов двух делегаций в этот вечер состояла из «Приветственной увертюры», народной песни «Утушка Луговая», тех же «Подмосковных вечеров», «Коробейников» и песни «Я люблю Китай».
Около восьми вечера по Пекину (15.00 по Москве) Владимир Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Про эту встречу накануне визита Путина в Китай кратко рассказывал помощник президента Юрий Ушаков.
После чайной церемонии и прогулки по парку на неформальном ужине к главам государств должны были присоединиться сам Ушаков, Шойгу, [глава МИДа Сергей] Лавров и Белоусов. Эта часть визита президента завершилась незадолго до полуночи по местному времени. Она проходила без присутствия СМИ, и неизвестно, затрагивалась ли там тема Украины.
Подробности о ней, возможно, президент расскажет 17 мая в Харбине на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.