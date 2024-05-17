Как прошел первый день государственного визита Владимира Путина в Китай

Переговоры и в узком, и в широком составе, как обычно, проходили в закрытом от СМИ режиме. Но после них Путин и Си вышли к журналистам с заявлениями. Перед этим в зал пришли члены делегаций, в том числе новый министр обороны Андрей Белоусов. Правда, на вопросы журналистов он отвечать не стал.