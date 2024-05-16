Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной сфере
Россия и Китай намерены усилить взаимодействие в военной сфере, расширяя совместные учения. Это следует из совместного заявления двух стран, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы», – говорится в документе.
Отмечается, что сотрудничество России и Китая в сфере обороны основано на высоком уровне взаимного стратегического доверия, государства эффективно укрепляют региональную и глобальную безопасность.
16 мая прошла встреча лидеров России и Китая в Пекине. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.