Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали документы о стратегическом взаимодействии

Си Цзиньпин в своем выступлении назвал переговоры откровенными, дружескими и содержательными. По его словам, то, что Путин совершил свой первый государственный визит после инаугурации именно в Китай, убедительно показывает большое внимание лично Путина и российской стороны к развитию отношений с Китаем. За три четверти века отношения Китая и России стали еще крепче, подчеркнул лидер КНР.