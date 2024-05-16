Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали документы о стратегическом взаимодействии

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали документы о стратегическом взаимодействииПереговоры двух лидеров в Пекине продлились около 2,5 часа
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Церемония состоялась в Доме народных собраний в Пекине по итогам переговоров двух лидеров в узком и расширенном составе, которые продлились около 2,5 часа.
Всего по результатам переговоров в Пекине представителями РФ и КНР было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов.
Заявление Си Цзиньпина
Си Цзиньпин в своем выступлении назвал переговоры откровенными, дружескими и содержательными. По его словам, то, что Путин совершил свой первый государственный визит после инаугурации именно в Китай, убедительно показывает большое внимание лично Путина и российской стороны к развитию отношений с Китаем. За три четверти века отношения Китая и России стали еще крепче, подчеркнул лидер КНР.
«С момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень двусторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества. Идея дружбы навеки глубоко укоренилась в сознании людей. Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями», – отметил председатель КНР.
Все это стало возможным, подчеркнул Си Цзиньпин, благодаря соблюдению принципов взаимоуважения, взаимной выгоды, поддержания культурной дружбы между странами, приверженности тенденций многополярного мира и общей идее политического урегулирования в горячих точках ради правды и справедливости.
Китай и Россия, по словам Си Цзиньпина, воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна: соблюдение норм и принципов устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их озабоченности о безопасности формирования новой эффективной и устойчивой архитектуры безопасности.
«Китайская страна надеется на скорейшее возобновление мира и стабильность на Европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», – добавил лидер Китая.
Заявление Путина
Путин в ответ заявил, что «китайские друзья» смогли создать дружескую, теплую и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу, которая помогает работать.
«Переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придается развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами», – пояснил президент РФ.
РФ и Китай накопили опыт взаимовыгодного и разнопланового сотрудничества в самых разных областях, рассказал Путин. По его словам, участники переговоров с удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сферах политики и безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, а также эффективную координацию на международной арене.
По словам Путина, приоритетом прошедших переговоров было торгово-инвестиционное взаимодействие. По итогам 2023 г. РФ вышла на четвертое место в экспортно-импортном балансе КНР.
«В 2023 г. торговый оборот прибавил четверть, установив новый рекорд – по китайской статистике – $240 млрд . У нас – небольшое расхождение, но в целом такая цифра абсолютно является корректной», – подчеркнул Путин.
Глава государства также отдельно выделил рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок до $7,6 млрд. Активно развивается и инвестиционное сотрудничество, растет совокупный объем встречных капиталовложений. По линии профильной межправкомиссии реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов на сумму порядка $200 млрд, напомнил президент. Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях при этом превышает уже 90%.
«Можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и далее укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов», – отметил российский лидер.
Путин также рассказал о сотрудничестве в области энергетики: российско-китайское взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами. Укрепляется сотрудничество в мирном атоме – «Росатом» возводит на территории КНР энергоблоки российского дизайна на Тяньваньская АЭС и АЭС «Сюндапу». Ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики.
Отдельно Путин коснулся темы культурно-гуманитарного сотрудничества, в рамках которого в странах объявлены перекрестные года культуры.
«Увеличиваются взаимные туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах взаимный безвизовый режим для тургрупп. Так, в 2023 г. в КНР побывало 734 000 российских граждан, а 477 000 китайских туристов посетили Россию», – рассказал президент РФ.
«Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль Организации объединенных наций и ее Совета безопасности, международное право, культурноцивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества», – подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, обе стороны считают необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Весь комплекс внешнеполитической повестки дня лидеры двух стран договорились обсудить на неформальной встрече вечером 16 мая.
«Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – добавил Путин.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорт «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.
На переговорах в Доме народных собраний в Пекине утром 16 мая присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в переговорах принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и заместитель главы АП Максим Орешкин. Также на встрече были главы российских госкорпораций и представители бизнеса, включая гендиректора РЖД Олега Белозерова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президентов, председателей правления Сбербанка и ВТБ Германа Грефа и Андрея Костина, председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Роснефти» Игоря Сечина.