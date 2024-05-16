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Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

По итогам переговоров в узком и расширенном составе планируется подписать совместное заявление России и Китая
Ведомости

На площади Дома народных собраний в Пекине началась церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, передает корреспондент «Ведомостей».

В ходе церемонии был дан орудийный залп, оркестр исполнил сначала гимн России, а затем и гимн Китая. Путин и Си прошли вместе вдоль почетного караула, когда они приблизились к оркестру, заиграла песня «Подмосковные вечера». После окрестра дети из китайской школы и школы при российском посольстве помахали двум лидера цветами и флагами двух стран, крича на китайском языке слова о российско-китайской дружбе.

После церемонии лидеры двух стран прошли в здание Дома народных собраний в Пекине, где затем начались их переговоры в узком составе.

Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая около 23:20 по Москве (16 мая 04:20 по Пекину) в аэропорте «Шоуду». Поездка президента продлится два дня – 16 и 17 мая. Он посетит Пекин и Харбин.

По итогам переговоров с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе планируется подписать совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Всего будет подписано 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок.

В Пекине также ожидается чаепитие глав государств и прогулка по парку. После этого к ним на неформальном ужине присоединятся по четыре члена делегации. С российской стороны это будут помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. На ужине планируется обсудить украинский кризис и другие международные вопросы, рассказывал журналистам Ушаков. В Пекине у Путина запланирована и беседа с премьером Госсовета Ли Цяном, а также посещение вместе с председателем Си концерта в Государственном Большом театре Китая к 75-летию дипотношений между Россией и КНР.

Посещение Китая стало первым зарубежным визитом Путина после инаугурации, которая состоялась 7 мая. По сути, это ответ на государственный визит Си Цзиньпина в Россию в марте 2023 г. – после его переизбрания на свой пост. Последняя встреча лидеров двух стран состоялась 18 октября в Пекине на форуме «Один пояс – один путь».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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