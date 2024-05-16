Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине

В Пекине также ожидается чаепитие глав государств и прогулка по парку. После этого к ним на неформальном ужине присоединятся по четыре члена делегации. С российской стороны это будут помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. На ужине планируется обсудить украинский кризис и другие международные вопросы, рассказывал журналистам Ушаков. В Пекине у Путина запланирована и беседа с премьером Госсовета Ли Цяном, а также посещение вместе с председателем Си концерта в Государственном Большом театре Китая к 75-летию дипотношений между Россией и КНР.