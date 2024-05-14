Владимир Путин начнет 16 мая свой первый визит после инаугурации в Китай

У визита Путина в Китай очень важная экономическая подоплека, говорит заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Разговор будет идти о том, как поддерживать активное экономическое сотрудничество, и именно поэтому Путин встретится с Ли Цяном, который фактически является главой экономического блока. Кроме того, важен этот визит и символически – он еще раз свидетельствует о прочности российско-китайских связей и традиции личной дружбы лидеров двух стран, сложившейся за последние 10 лет. Что же касается мероприятий в Харбине, добавляет эксперт, то важно понимать, что северо-восток КНР – старый промышленный регион, в котором много госпредприятий и меньше инновационного бизнеса, к тому же довлеющий к России. Как итог, стратегия по развитию старых промышленных баз нуждается в развитии связей с Россией, резюмирует эксперт.