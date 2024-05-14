Владимир Путин начнет 16 мая свой первый визит после инаугурации в Китай

Владимир Путин начнет 16 мая свой первый визит после инаугурации в КитайЮрий Ушаков раскрыл подробную программу президента в Пекине и Харбине
Президент России Владимир Путин 16–17 мая нанесет государственный визит в Китай, где посетит два города – Пекин и Харбин. Это будет его первая зарубежная поездка после пятой инаугурации, и впервые в качестве соответствующей страны назначения была выбрана КНР (в прошлые разы ими становились Узбекистан, Украина, Белоруссия и Австрия). Помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге с журналистами 14 мая акцентировал внимание, что год назад, в марте 2023 г., председатель КНР Си Цзиньпин совершил свою первую зарубежную поездку после своего третьего избрания на эту должность в Россию (спустя 10 дней после). Такая складывающаяся традиция, по мнению Ушакова, – «наглядное подтверждение двусторонних отношений», которое «отражает личную химию между двумя лидерами государств».
По словам помощника президента, Путин планирует 16 мая днем провести переговоры в Пекине с Си в узком и расширенном составе, а вечером состоится «самая важная» часть диалога – главы государств отправятся вдвоем на чаепитие и прогулку по парку, после чего к ним присоединятся на неформальном ужине по четыре члена делегации. С российской стороны в этом формате поучаствует сам Ушаков, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и, вероятнее всего, уже утвержденные в должностях министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Андрей Белоусов. Известно, что именно там будут обсуждаться украинский кризис и другие острые международные вопросы. По словам Ушакова, Китай принял «мудрое и взвешенное» решение не участвовать в мирной конференции в Швейцарии в июне 2024 г., где участники планируют отталкиваться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.
В расширенный состав российской делегации также войдут первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, посол в КНР Игорь Моргулов. Переговоры в расширенном составе будут посвящены, прежде всего, торгово-экономической проблематике. Предусматривается выступление каждого из пяти российских вице-премьеров, которые возглавляют межправкомиссии (председателем такой комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в которой свыше 80 проектов на сумму порядка $200 млрд, вместо Белоусова стал Мантуров).
От администрации президента в Пекин, помимо Ушакова, полетят пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и заместитель руководителя этого органа Максим Орешкин. Председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов и председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко предстанут в КНР как общественные деятели. Среди тех, кто будет олицетворять непосредственно российский бизнес в Китае, – председатель правления «Сбера» Герман Греф, основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин.
Известно, что Путин еще раз передаст Си предложение приехать на саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 г. в Казани. Более того, предварительное согласие китайского лидера уже получено. В Пекине после проведения дневных переговоров лидеры планируют подписать документ – совместное заявление России и Китая об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Оно будет приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между КНР и СССР. Всего в присутствии лидеров планируется подписать 11 межправительственных соглашений, а представители бизнеса закроют ряд сделок без их участия. Запланирована в Пекине у Путина и отдельная беседа с премьером Госсовета Ли Цяном, который, по словам Ушакова, летом посетит Россию. Кроме того, Путин и Си посетят торжественный концерт к 75-летию дипотношений и перекрестным годам культуры России и КНР (2024 и 2025 гг.).
Во второй день, 17 мая, программа Путина составлена по посещению Харбина, столицы северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с пятью российскими регионами (Амурской и Еврейской автономной областями, Забайкальским, Хабаровским и Приморским краями). Там уже не будет взаимодействия с Си – по его поручению компанию российскому президенту в Харбине составит его заместитель Хань Чжэн, с которым, а также с руководством провинции предусмотрены краткие переговоры. До этого Путин возложит венок к памятнику советским воинам, которые пали за освобождение Северо-Восточного Китая, и примет участие в церемонии открытия восьмой российско-китайской выставки ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Туда слетятся порядка 20 глав российских регионов. В программе главы государства также посещение православного храма Покрова Пресвятой Богородицы и Харбинского политехнического университета, где Путин ответит на вопросы студентов. Наконец, перед отъездом из Китая Путин ответит на вопросы российских журналистов.
Ушаков снова отметил поступательное развитие российско-китайских отношений: для Китая Россия в 2023 г. стала четвертым торговым партнером (для России КНР – главный контрагент с 2010 г.), когда их товарооборот, по российским данным, составил рекордные $227,8 млрд. Около 90% расчетов между странами уже ведется в нацвалютах, сказал он.
У визита Путина в Китай очень важная экономическая подоплека, говорит заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Разговор будет идти о том, как поддерживать активное экономическое сотрудничество, и именно поэтому Путин встретится с Ли Цяном, который фактически является главой экономического блока. Кроме того, важен этот визит и символически – он еще раз свидетельствует о прочности российско-китайских связей и традиции личной дружбы лидеров двух стран, сложившейся за последние 10 лет. Что же касается мероприятий в Харбине, добавляет эксперт, то важно понимать, что северо-восток КНР – старый промышленный регион, в котором много госпредприятий и меньше инновационного бизнеса, к тому же довлеющий к России. Как итог, стратегия по развитию старых промышленных баз нуждается в развитии связей с Россией, резюмирует эксперт.
Визит Путина в Китай крайне важен как первая зарубежная поездка президента после инаугурации, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В ходе таких визитов на высшем уровне обсуждаются политические и экономические вопросы, и последние как раз становятся темой встреч с премьерами обеих стран. На подобных встречах, подчеркивает эксперт, стороны излагают свою точку зрения на вопросы экономического взаимодействия и выслушивают позицию друг друга. В свою очередь Хэйлунцзян – китайский регион, для которого чрезвычайно важна торговля с Россией. Любое развитие российско-китайской инфраструктуры затрагивает и провинцию Хэйлунцзян, поэтому посещение Путиным мероприятий в ее столице логично, подытоживает эксперт.