Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить в том числе темы международной и региональной безопасности. Кроме того, по его словам, акцент будет сделан на дальнейшем развитии многопрофильного двустороннего сотрудничества. Песков отмечал, что и Россия, и Китай испытывают на себе давление со стороны Запада и выдерживают его, поэтому на повестке есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес стран.