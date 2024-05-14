Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая

Владимир Путин посетит Китай 16-17 маяЭто будет первый зарубежный визит президента после его пятой инаугурации
Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность, сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества», – говорится в сообщении.
Стороны также «обстоятельно обменяются мнениями» по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам встречи будут подписаны совместное заявление глав государств и еще несколько двусторонних документов. Помимо переговоров, Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере в честь 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
Кроме того, президент РФ намерен встретиться с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, уточнили в Кремле.
В ходе поездки Путин также посетит город Харбин. Он примет участие в открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Кроме того, российский лидер встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
19 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что первый визит Путина после инаугурации может состояться в Китай во второй половине мая. Информацию об этом также подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.
25 апреля Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей подтвердил, что намерен отправиться с визитом в КНР в мае. В Кремле точные даты визита не называли, отмечая, что говорить о конкретных сроках еще рано.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить в том числе темы международной и региональной безопасности. Кроме того, по его словам, акцент будет сделан на дальнейшем развитии многопрофильного двустороннего сотрудничества. Песков отмечал, что и Россия, и Китай испытывают на себе давление со стороны Запада и выдерживают его, поэтому на повестке есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес стран.
В предыдущий раз Путин посещал Китай 17-18 октября 2023 г. Тогда он посетил третий международный форум «Один пояс – один путь», а также провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в расширенном и узком формате. Встреча продлилась три часа, более полутора часов из них – тет-а-тет.