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Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая

Это будет первый зарубежный визит президента после его пятой инаугурации
Анастасия Швецова
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин 16-17 мая посетит с государственным визитом Китай в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры двух государств подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества», – говорится в сообщении.

Стороны также «обстоятельно обменяются мнениями» по актуальным международным и региональным проблемам. По итогам встречи будут подписаны совместное заявление глав государств и еще несколько двусторонних документов. Помимо переговоров, Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере в честь 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Кроме того, президент РФ намерен встретиться с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, уточнили в Кремле.

В ходе поездки Путин также посетит город Харбин. Он примет участие в открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Кроме того, российский лидер встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

19 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что первый визит Путина после инаугурации может состояться в Китай во второй половине мая. Информацию об этом также подтвердили «Ведомостям» два собеседника, осведомленные о процессе организации визита.

25 апреля Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей подтвердил, что намерен отправиться с визитом в КНР в мае. В Кремле точные даты визита не называли, отмечая, что говорить о конкретных сроках еще рано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить в том числе темы международной и региональной безопасности. Кроме того, по его словам, акцент будет сделан на дальнейшем развитии многопрофильного двустороннего сотрудничества. Песков отмечал, что и Россия, и Китай испытывают на себе давление со стороны Запада и выдерживают его, поэтому на повестке есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес стран.

В предыдущий раз Путин посещал Китай 17-18 октября 2023 г. Тогда он посетил третий международный форум «Один пояс – один путь», а также провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в расширенном и узком формате. Встреча продлилась три часа, более полутора часов из них – тет-а-тет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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