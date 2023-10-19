Владимир Путин провел длительные переговоры с Си Цзиньпином

Владимир Путин провел длительные переговоры с Си ЦзиньпиномОбострение ситуации на Ближнем Востоке было в центре внимания
Двухдневный визит Владимира Путина в Китай завершился. Если в первый день визита, 17 октября, президент России провел шесть двусторонних встреч, то во второй он принял участие в открытии III Международного форума «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь») и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам визита президент России провел пресс-конференцию в резиденции «Дяоюйтай». На ней Путин рассказал, о чем они говорили с Си, а также высказался об основных вопросах международной повестки.Путин анонсировал, что на скорой встрече в Бишкеке премьеры России Михаил Мишустин и Китая Ли Цян подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 г. Он добавил, что план, в котором будут детализированы восемь пунктов, согласованных в ходе мартовского визита Си в Москву, был разработан быстро.
Российский президент рассказал Си во время переговоров о ситуации, которая складывается в ходе проведения спецоперации на Украине. По словам Путина, Киев ведет контрнаступление на херсонском направлении, не добиваясь там результатов и неся потери.
При этом президент назвал «трансформацией в правильном направлении» зазвучавшие на Западе заявления о необходимости переговоров. Путин уверен, что если Украина реально хочет переговорного процесса, то это нужно делать «не какими-то театральными жестами», а отменой существующего в этой стране с октября 2022 г. запрета на переговоры с Россией.
Кроме того, Путин назвал «смешным» утверждение президента США Джо Байдена о том, что Россия уже проиграла на Украине. «Если война проиграна Россией, зачем [США] поставлять ATACMS?» – отметил российский глава государства.
«Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, [а Байден] садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», – предложил Путин.
Сами поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине, по оценке Путина, наносят России вред и создают дополнительную угрозу, но она сможет отражать такие атаки. Он добавил, что ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
Говоря об ударе вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа (см. статью на стр. 10.), Путин применил формулировки «ужасное событие» и «катастрофа». «Очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», – сказал он.
Путин считает, что лидеры Израиля, Палестины, Ирана, Сирии и Египта, с которыми он 16 октября провел телефонные переговоры, не хотят усугубления конфликта и превращения его в полномасштабную войну. Россия продолжает выступать за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
На пресс-конференции Путин рассказал и о новом подходе к патрулированию над Черным морем, после того как США «затащили» два авианосца в Средиземное море.
«Это не угроза <...> но по моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», – заявил он (см. статью на стр. 2).
Наконец, Путин не согласился с теми, кто называет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с кем он встретился 17 октября, «пророссийским» политиком. «Нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа», – считает Путин.
Он добавил, что ему удалось в Китае пообщаться и с президентом Сербии Александром Вучичем.
Что Путин и Си говорили на саммите «Пояса и пути»
Форум «Один пояс – один путь» проходил в Пекине в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. С приветственным словом перед собравшимися выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил о том, что десятилетние успехи инициативы «Один пояс – один путь» велики, опыт полезен, а «человечество – это объединение, по сути, всех людей». «Значит, когда все в мире хорошо – и в Китае хорошо. Когда все в Китае хорошо – в мире будет даже лучше», – скромно заметил Си. Китай стал основным партнером более чем для 140 стран, а инициатива охватывает все больше уголков мира, добавил Си.
Сразу после Си перед участниками форума выступил Путин. По его словам, инициатива «Один пояс – один путь», выдвинутая председателем КНР, ориентирована в будущее и «нацелена на формирование более справедливого многополярного мира». Россия и Китай, как и большинство государств, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в целях прогресса и социального благополучия «при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития», сказал Путин. По его мнению, инициатива лидера КНР созвучна российской инициативе о формировании большого евразийского партнерства, где могут быть сопряжены «Пояс и путь», Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Евразийский экономический союз.
Далее президент говорил о том, что Россия делает для создания взаимосвязанной инфраструктуры, учитывая ее самую большую территорию в мире, и, соответственно, связь стран через нее играет большую роль. Среди таких проектов Путин назвал формирование коридора Север – Юг, который связывает российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Еще один маршрут с севера на юг пройдет через Сибирь, для чего модернизируется центральный участок Транссиба.
Также Россия работает с зарубежными партнерами над прокладкой железнодорожных маршрутов из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. Еще один коридор планируется от Арктики на юг на Дальнем Востоке – это железнодорожная ветка от БАМа в Якутию, мосты через реки Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути. Путин сказал, что все эти маршруты открывают возможность соединить Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге Евразии.
Президент России также сказал, что Россия приглашает заинтересованные государства к участию в развитии Северного морского пути, в том числе Россия готова обеспечить проход судов через льды: «Уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной». По его словам, поскольку Россия в 2024 г. будет председательствовать в БРИКС, она предлагает в рамках этого объединения создать комиссию по транспортной логистике с участием членов организации и других стран. Завершая свое выступление, Путин пожелал успехов КНР в реализации планов по инициативе «Один пояс – один путь».
Как прошли переговоры
После церемонии открытия форума в Пекине состоялись двусторонние российско-китайские переговоры. Для журналистов было доступно лишь приветственное слово двух лидеров. Переговоры сначала проходили в расширенном составе, а затем в узком – за обедом, где присутствовали Путин и Си, а также главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И. После этого главы государств поговорили с глазу на глаз во время чаепития. Переговоры продлились три часа, более полутора часов из них – тет-а-тет, о чем рассказал журналистам Путин уже на пресс-конференции.
На расширенных переговорах Си поблагодарил Путина за то, что он в третий раз приехал на форум «Один пояс – один путь». Он напомнил о своем визите в Москву в марте 2023 г. и подчеркнул, что между ним и Путиным сложились добрые отношения и личная дружба.
Что касается экономики, то Си сказал, что до конца года КНР и Россия должны выйти на уровень товарооборота в $200 млрд – ранее именно такую цель главы государств ставили на 2024 г. Российский же президент заявил, что в годовом выражении этот показатель уже достигнут на данный момент и, по его прогнозу, аналогично будет и по итогам календарного года. Позже Путин подчеркнул, что Россия по объему товарооборота с Китаем уже обогнала Германию и «из не региональных стран» занимает теперь 2-е место – после США.
Си также заявил, что в Пекине надеются на скорейшее продвижение проекта по строительству газопровода Россия – Монголия – Китай. Глава КНР заверил, что его страна будет укреплять координацию с Россией по линиям ООН, ШОС и G20. Также, по словам Си, Китай поддерживает Россию в следовании по пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов.
Форум «Один пояс – один путь» в 2023 г. прошел в Китае в третий раз, и все три раза его посещал президент России. При этом в 2023 г. на него приехало меньшее число лидеров государств, чем в прошлые разы: в 2017 г. их было 29, через два года – 37, а сейчас – 23.
Сама же концепция «Один пояс – один путь» была представлена Си в 2013 г., ее целью называли создание транзитно-транспортной инфраструктуры между Китаем, странами Евразии и Африки, позже в инициативе стали участвовать и страны Южной Америки. Всего по состоянию на август 2023 г. инициативой так или иначе было затронуто 155 стран.
Россию нельзя считать рядовым участником «Пояса и пути», так как она выступает со своей инициативой о большом евразийском пространстве, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Александр Ломанов. Но плотное взаимодействие с разными странами важно для нее: Россия сейчас крайне заинтересована в быстром развитии инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке, которая ведет в другие азиатские государства. Таким образом обеспечивается востребованность ее дорог, трубопроводов и т. п. на длительную перспективу.
Политически же такое сотрудничество – хороший пример решения проблем без ценностно-политического давления, считает Ломанов. Запад консолидируется на блоковой основе, что тем самым отгораживает его «высокими стенами» от остального мира, добавляет он. Участие же в «Поясе и пути» не подразумевает необходимости произносить клятвы на верность китайским идеалам, говорит Ломанов.
Политических рисков в нынешнем сближении России и Китая Ломанов не видит, несмотря на то что Пекин всегда действует в своих интересах. «Как минимум, на 10–15 ближайших лет вперед наши интересы очень близки или совпадают: отстаивание своего суверенитета и поиск неразрушающих подходов к реформе глобального управления», – говорит эксперт. Не стоит ожидать, что КНР, например, поделится всеми имеющимися у нее технологиями с Россией, но очень высокий уровень доверия между ними позволяет эффективно сотрудничать по вопросам, где у стран совпадают национальные интересы.
«Пояс и путь» вряд ли можно назвать местом сборки глобального Юга, так как этот проект по-прежнему сугубо китайский, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Обращает на себя внимание, что Индия из-за ее непростых отношений с КНР игнорирует инициативу КНР, а без Нью-Дели сложно говорить об особенном значении мероприятия для глобального Юга. Скорее, на прошедшее мероприятие просто приехали участники, которые взаимодействуют с Китаем и извлекают из этого какую-то для себя пользу, заключает Лукьянов.