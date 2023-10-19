Владимир Путин провел длительные переговоры с Си Цзиньпином

Двухдневный визит Владимира Путина в Китай завершился. Если в первый день визита, 17 октября, президент России провел шесть двусторонних встреч, то во второй он принял участие в открытии III Международного форума «Один пояс – один путь» (он же «Пояс и путь») и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам визита президент России провел пресс-конференцию в резиденции «Дяоюйтай». На ней Путин рассказал, о чем они говорили с Си, а также высказался об основных вопросах международной повестки.Путин анонсировал, что на скорой встрече в Бишкеке премьеры России Михаил Мишустин и Китая Ли Цян подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 г. Он добавил, что план, в котором будут детализированы восемь пунктов, согласованных в ходе мартовского визита Си в Москву, был разработан быстро.