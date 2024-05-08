МИД КНР поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ
Китай поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о комментарии Китая, передает издание The Paper.
Линь Цзянь отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее отправил поздравительную телеграмму Путину. Он подчеркнул, что под его руководством Россия продолжит добиваться достижений в экономическом и социальном развитии, а российско-китайские отношения будут поддерживать здоровое и стабильное развитие.
Путин заявил, что Россия будет открыта для отношений со всеми странами, которые видят в России партнера. «Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру?» – сказал президент.