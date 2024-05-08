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МИД КНР поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

Ведомости

Китай поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о комментарии Китая, передает издание The Paper.

Линь Цзянь отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее отправил поздравительную телеграмму Путину. Он подчеркнул, что под его руководством Россия продолжит добиваться достижений в экономическом и социальном развитии, а российско-китайские отношения будут поддерживать здоровое и стабильное развитие.

В полдень 7 мая в пятый раз прошла инаугурация Путина. Она состоялась в Андреевском зале Кремля.

Путин заявил, что Россия будет открыта для отношений со всеми странами, которые видят в России партнера. «Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру?» – сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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